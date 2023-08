Deutsche Twitch-Streamer ruinieren gamescom-Besucherin Sieg im Battle Royale – „Ehrenlos“

Die Twitch-Streamer Amar und Rohat waren gemeinsam auf der gamescom 2023 unterwegs. Dort veranstalteten sie Challenges und alberten herum. Ein fieser Streich sorgte jedoch für gemischte Reaktionen bei den Zuschauern.

Was war das für ein Streich? Der aktuell meistgesehene Clip auf dem Twitch-Kanal von Amar zeigt die Streamer, wie sie einer gamescom-Besucherin bei einer Runde Fortnite zusehen. Die Spielerin, welche sich als Laura vorstellt, scheint wenig Erfahrung mit dem Battle Royale zu haben, aber dafür überraschend viel Talent.

Als sie es unter die letzten 2 verbleibenden Spieler schafft, versuchen die Twitch-Streamer ihr einzureden, dass sie durch den Verzehr des Heilgegenstands Slurp Juice immun gegen Fallschaden werde. Als Laura daraufhin tatsächlich von einem erhöhten Punkt springt, scheidet sie sofort aus.

Zuschauer fordern Gerechtigkeit für Laura

Wie ging es danach weiter? Amar bricht nach dem „gelungenen“ Streich in Gelächter aus, während Rohat versucht, sich herauszureden. Das war wohl ein Bug, vielleicht hätte man das auch rausgepatcht. Laura nimmt die Situation mit Humor und verabschiedet sich.

Den dazugehörigen Clip haben wir euch hier eingebunden:

Wie kommt die Aktion an? Die Reaktionen sind geteilt. Während einige Zuschauer im Chat ihre Belustigung ausdrücken, haben andere Mitgefühl mit Laura. Sie nennen die Aktion „ehrenlos“ und „eklig“. „Wieso seid ihr so asozial?“, schreibt eine Person in den Chat.

Amar verkündete später, Laura könne sich am Redbull-Stand auf der gamescom melden, egal an welchem Tag. Als Entschädigung würde sie einen Controller seines Partners Scuf erhalten. Die Controller im Design von Amar kosten zwischen 190 € und 250 €, was helfen sollte, Laura über die Niederlage hinwegzutrösten.

Die Zuschauer begrüßen die Idee, einige fordern sogar, Laura auszurufen, damit sie von der Möglichkeit erfährt.

Der gamescom-Troll Rohat versucht unterdessen, aus dem Schatten des Twitch-Streamers MontanaBlack zu treten. Der hatte für einen enormen Push für den jüngeren Streamer gesorgt, doch Rohat möchte, dass seine eigene Leistung anerkannt wird.

