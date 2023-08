„Nur bekannt wegen Monte“ – Twitch-Streamer will nicht mehr im Schatten von MontanaBlack stehen

Mit 20 Jahren gehört xRohat bereits zu den größeren deutschen Streamern auf Twitch. Er hat fast 900.000 Follower und erreicht im Schnitt an die 5.000 Zuschauer. Er will nicht, dass MontanaBlack für seinen Erfolg verantwortlich gemacht wird.

Was ist das für ein Streamer? xRohat ist ein 20-jähriger Streamer, der seit Dezember 2019 auf Twitch aktiv ist. 2020 zeigte er vor allem Rollenspiel in GTA 5, wo er den Gangster “Big Sosa” verkörperte.

Als MontanaBlack, einer der größten deutschen Streamer, im Sommer 2021 dazustieß, konnte xRohat enorm von dem erneuten Hype um das RPG profitieren: Zwischen August und September 2021 stiegen seine durchschnittlichen Zuschauer von 447 auf 7.385 (via Sullygnome).

So ein Push durch größere Creator kann für unbekanntere Streamer sehr wertvoll sein, doch für manche ist es hinterher schwer, sich von den großen Streamern loszusagen. So ergeht es derzeit etwa dem deutschen Streamer Chefstrobel, der es satt hat, als ewiger Sidekick von Trymacs dazustehen.

Genau dessen emotionales Video nahm sich xRohat in einem Stream am 19. August zum Anlass, um über seine eigenen Erfahrungen zu sprechen.

Streamer möchte, dass seine eigene Leistung anerkannt wird

Was sagt xRohat? Der Twitch-Streamer stört sich daran, dass er im Bewusstsein vieler Menschen nur durch MontanaBlack bekannt geworden sei. Er habe durch den größeren Streamer zwar einen großen Push erhalten, das gelte jedoch für die gesamte Roleplay-Szene damals.

Er habe es jedoch durch seine eigene Leistung geschafft, die Zuschauer zu halten. So veranstaltete er etwa im Oktober 2021 einen Marathon-Stream, mit dem er bis zu 50.000 gleichzeitige Zuschauer erreichte und zehntausende neue Follower gewann (via Sullygnome).

Ein Zusammenschnitt des Streams macht derzeit auf TikTok die Runde, wir haben ihn euch an dieser Stelle eingebunden:

Wie ist das Verhältnis zu MontanaBlack? xRohat erklärt, er habe MontanaBlack schon vor den GTA-Zeiten gekannt. Damals habe er mit dem größeren Streamer das Partygame Pummel Party gezockt, sei dabei jedoch bewusst nicht auf Sendung gewesen, um nicht den Eindruck zu erwecken, sich an MontanaBlack hochzuziehen.

Dennoch erklärte der 20-Jährige in der Vergangenheit bereits, wie dankbar er MontanaBlack, aber auch dem YouTuber unsympathischTV sei, der ihn in seine Videos aufgenommen habe, als ihn noch niemand gekannt habe. Für xRohat scheint es also hauptsächlich darum zu gehen, nicht auf MontanaBlack reduziert zu werden.

So hat der 20-Jährige mittlerweile auch selbst ein gutes Gespür für Trends unter Beweis gestellt. Anfang des Jahres war er ganz vorne mit dabei, als halb Twitch-Deutschland im Minecraft-Fieber war und konnte sich in Sachen Watchtime sogar vor „Onkel Monte“ platzieren (via Sullygnome).

MontanaBlack wiederum ist sich seiner enormen Reichweite und dem damit einhergehenden Einfluss durchaus bewusst. Der 35-Jährige spricht gerne davon, wen oder was er alles groß rausgebracht hat.

Das hat jedoch seinen Preis, denn im Gegenzug verlangt der Twitch-Streamer Respekt. Sollte der ihm nicht ausreichend gezollt werden, kann MontanaBlack auch ziemlich ungemütlich werden. Das zeigte sich etwa beim Release seines geheimen Projekts, dem Energy-Drink Gönrgy:

