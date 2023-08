Twitch: MontanaBlack wird sowas von behaupten, ein Kandidat fürs Jugendwort 2023 sei von ihm

NPC wiederum ist klar ein Wort aus der Rollenspiel- und MMORPG-Szene, könnte also durchaus auch durch Twitch in den Sprachgebrauch gerutscht sein.

Ist Diggah denn von ihm? Nein, wirklich nicht. Diggah wurde in den 90ern durch Hamburger Hip-Hop-Größen deutschlandweit bekannt. Künstler wie Absolute Beginner, Fünf Sterne Deluxe oder “Das Bo” (‘türlich, ‘türlich, sicher Dicker) haben das Wort schon vor 30 Jahren in Deutschland bekannt gemacht.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Welche Sachen reklamiert denn noch für sich? Als Beispiel dafür, was MontanaBlack schon alles als „Das hab ich eigentlich in Deutschland groß gemacht“, bezeichnet hat, dienen:

Als jemand, der in der Nähe von Hamburg aufgewachsen ist, gehört “Diggah” zu seinem aktiven Vokabular und der Twitch-Streamer verwendet das Wort in der Tat praktisch ständig.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Kandidaten für das Jugendwort 2023 wurden am 9. August vorgestellt. Mit „Auf Lock“ ist auch eine Redewendung unter den Vorschlägen, die man häufig auf Twitch hört. Aber unser Autor Schuhmann ahnt bereits: MontanaBlack wird für sich reklamieren, das Wort „Diggah“ in Deutschland erst groß gemacht zu haben, denn der 35-Jährige reklamiert ständig etwas für sich. Ob mit Eistee oder Allerweltsverben: Praktisch alles kennen wir in Deutschland eigentlich nur seinetwegen.

Insert

You are going to send email to