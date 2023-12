Wie ein deutscher Twitch-Streamer jetzt Big Brother rettet

Die Big Brother: Knossi Edition ist die Rettung des „Big Brother“-Formats. Interessante Menschen, Spaß und der strenge große Bruder sind genau das, was ich mir seit Jahren wieder vom Format gewünscht habe.

Wer schreibt hier? Unser MeinMMO-Autor Cedric schaut regelmäßig Trash-TV. Für ihn ist Trash-TV sein „Guilty Pleasure“, also ein Vergnügen, für das er sich etwas schämt. Gerade Big Brother hat es ihm angetan.

Seit Jahren ist Big Brother immer irrelevanter geworden. Die Überwachungs-Show war lange nicht so beliebt wie andere Formate wie das „Dschungelcamp“, wurde aber gleichzeitig von neueren Formaten wie dem „Sommerhaus der Stars“ bedroht. Die Big Brother Knossi Edition ist genau, was Fans der Show seit Jahren gebraucht haben.

Interessante Leute mit realen Geschichten, die sich untereinander schon etwas kennen und alle irgendeine Verbindung haben.

Interaktion mit dem Chat und Handys bei den Teilnehmern der Sendung machen noch mehr Spaß, weil die Teilnehmer und die Zuschauer mehr verbunden sind.

Kein Aushungern und kein „Knast-Gefühl“ mehr, sorgen für positive Stimmung bei den Teilnehmern.

Klare Regeln und ein harter „großer Bruder“, der durchgreift, aber eben keine Strafen verhängt, die die Laune der Teilnehmer zunichtemacht.

Es ist einfach schön zu sehen, dass ein Format auch besser sein kann, wenn es nicht weiter ins Extreme driftet, sondern positiver wird.

Jens „Knossi“ Knossalla (37) ist Entertainer und lud dieses Jahr seine Freunde zur 57-stündigen Big Brother: Knossi Edition ein. Hier erfahrt ihr mehr über ihn:

Big Brother: Knossi Edition ist das Gegenteil der TV-Version

Die Knossi Edition ist bewusst positiv gestaltet, während die TV-Version gefühlt jedes Jahr etwas extremer wird. Dieses Jahr durfte erspieltes Essen zum Beispiel nur bis zum nächsten Morgen behalten werden, das heißt, jeden Morgen und Mittag gab es nur Haferflocken mit Leitungswasser zu essen. Außerdem muss der Einkauf immer erst verdient werden.

Jahrelang gab es bei Promi Big Brother immer zwei oder, wie letztes Jahr, drei Bereiche. Einen guten und einen schlechten Bereich. Dieses Himmel- und Hölle-Prinzip sollte für mehr Missgunst sorgen und die Bewohner streiten lassen.

Dieses Jahr ist man wieder zur Retro-Version zurückgekehrt. Was aber auch dazu geführt hat, dass Big Brother in der Knossi Edition eben in einem „armen“-Bereich gedreht wird. Mehr über die Knossi Edition erfährst du hier.

Big Brother kann einiges von der eigenen Knossi Edition lernen

Ein großer Lernfaktor dürfte für die Macher der Show sein, dass die Sendung auch ohne Streit gut funktioniert. In der Knossi Edition haben sich nur Teilnehmer im Haus eingefunden, die mit Knossi oder auch untereinander bekannt sind.

Es sind zwar nicht alles Freunde, dennoch gehört man dem gleichen Bekannten-Kreis an, was auch dazu führt, dass die Teilnehmer viel offener über teils gemeinsam erlebte Geschichten sprechen. Zum Beispiel sind einige Teilnehmer der Survival-Show 7 vs. Wild anwesend.

Das Format ist auch nicht so hart wie Promi Big Brother und sorgt dennoch für ikonische Momente bei den Kandidaten, zum Beispiel beim gemeinsamen Backen.

Das ganze Format schafft einfach den richtigen Mix aus Big Brother und Klassentreffen-Gefühl. Ein weiteres Klassentreffen gibt es bald beim Weihnachtsevent von MontanaBlack, der auch Gast bei Knossis Big Brother Edition war.