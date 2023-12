Twitch: Diese „7 vs. Wild“- Kandidaten ziehen ins „Big Brother“-Haus und lassen sich 57 Stunden überwachen

In einer Woche ist es so weit. Jens „Knossi“ Knossala (37) zieht zusammen mit einigen seiner „7 vs. Wild“-Kollegen und anderen Influencern in das „Big Brother“-Haus auf Twitch. Vor kurzem hat Knossi mehr Informationen zum Aufenthalt im Container geliefert.

Was ist die „Big Brother: Knossi Edition“? Nach jahrelangem Versuchen hat Knossi es geschafft, das „Big Brother“-Haus für sich und eine Reihe von Gästen zu gewinnen. Er und seine Gäste werden für 57 Stunden in das Haus der normale „Promi Big Brother“-Staffel ziehen. Wir haben bereits ausführlicher über die Knossi Edition berichtet, als noch nicht so viele Gäste bestätigt waren.

Wer zieht ins „Big Brother“-Haus? Neben Knossi sind 10 weitere Gäste geladen. Jeden Tag soll es zudem noch Tagesgäste geben, die nur für einen Tag im „Big Brother“-Haus zu Besuch sind. Bis jetzt sind folgende zukünftige Bewohner dabei:

Influencer Jens „Knossi“ Knossala (37)

Twitch-Streamer Marcel „MontanaBlack“ Eris (35)

Comedian Ilka „Cindy aus Marzahn“ Bessin (52)

IRL-Streamer Adam „SkylineTV“ Wolke

Extremsportler Joey Kelly (50)

Model Mark Eggers (37)

„7 vs. Wild“-Gründervater Fritz Meinecke (34)

TikTokerin Ann-Kathrin „Affe auf Bike“ Bendixen (23)

DJ Manny Marc (43)

„Big Brother“-Urgestein Jürgen Milski (60)

Es fehlt somit noch ein Gast, den Knossi noch nicht verraten hat. Neben den Bewohnern soll es auch noch Tagesgäste geben, einer davon wird Sascha „unsympathischTV“ Hellinger (28) sein. Allerdings gab es auch schon einige Absagen, wie:

Moderator Alexander „Elton“ Duszat (52)

Rapper Paul „Sido“ Würdig (43)

Rapper Nils „Finch“ Wehowsky (33)

Reality-Star Daniela Katzenberger (37)

Fußball-Spielerin Alisha Lehmann (24)

Fußball-Spieler Max Kruse (35)

Sie alle konnten laut Knossi aufgrund zeitlicher Umstände nicht teilnehmen.

In unserem Video erfahrt ihr mehr zu Knossi.

Die „Big Brother: Knossi Edition“ hat andere Regeln, damit es eine positive Erfahrung wird

Was ist anders als bei „Promi Big Brother“? Eine wichtige Regeländerung betrifft das Thema Handys. Die Teilnehmer der Knossi Edition dürfen im „Big Brother“-Haus ihre Handys verwenden. Knossi verriet aber schon, dass dieses Recht auch wieder genommen werden könnte, sollten Spiele verloren werden.

Knossi hatte sich selbst einen Whirlpool im Haus gewünscht, dies war aber aus Kostengründen nicht möglich. Der Whirlpool hätte mittels Kran in das bereits aufgebaute Set transportiert werden müssen, das hätte wohl den Rahmen gesprengt. Die Knossi Edition spielt also im regulären Set der Staffel 11 von „Promi Big Brother“.

Ähnlich wie Fritz Meinecke bei 7 vs. Wild Staffel 3, hat Knossi redaktionell seine Finger nicht im Spiel. Zuletzt gab es deshalb scharfe Kritik von Fritz Meinecke, der mit der Produktionsfirma von 7 vs. Wild Staffel 3 abrechnete.

Was für ein Programm wird geboten? Bei der Knossi Edition gibt es wie gewohnt Spiele, die wichtig sind, um sich Annehmlichkeiten zu verdienen. Auch tagsüber sollen Aktivitäten passieren, welche die Bewohner auf Trab halten sollen. Knossi möchte das Erlebnis nicht zu hart gestalten, damit keiner seiner Gäste das Haus verlässt.

Wann geht es los? Die „Big Brother: Knossi Edition“ geht am Dienstag, dem 12.12.2023 um 12 Uhr los. Das Event wird live auf Knossis Twitch-Kanal übertragen. Die Zusammenfassungen der Tage sowie exklusive Clips gibt es auf dem Videodienst Joyn.

Im Unterschied zur normalen Staffel von Promi Big Brother lassen sich die Stars bei der Knossi Edition nur für 57 Stunden im Container einsperren.

Ob MontanaBlack wirklich mit Knossi in den Container zieht, bleibt abzuwarten. Der Twitch-Streamer hat in der Vergangenheit schon mal Events abgesagt, zu denen er eingeladen war.