Damit hat niemand gerechnet: MontanaBlack zieht wegen Knossi ins “Promi Big Brother”-Haus. Knossi, der seit Jahren Gast bei Promi Big Brother ist, veranstaltet sein eigenes Promi Big Brother Event – Knossi Edition.

Wie kam es dazu? Knossi ist seit Jahren Gast bei Promi Big Brother auf Sat. 1 und in der „Late-Night“-Show des Senders. In einem kurzen Video auf Instagram verriet der Twitch-Star, dass er für diese Möglichkeit Jahre gekämpft habe. Es ist kein Geheimnis, dass Knossi diese Idee schon lange umsetzen wollte. Auch für Sat. 1 lohnt sich das Format, die Influencer ziehen in die gleiche Kulisse, in der aktuell die 11. Staffel von Promi Big Brother läuft.

Gibt es einen Luxus-Bereich? Promi Big Brother hat in der aktuellen Staffel 11 keinen Luxus-Bereich. Die Edition steht unter dem „Back to the Roots“-Motto und hat mit Jürgen Milski einen Bewohner der ersten Stunde dabei. Die Knossi Editon findet erst nach der regulären Staffel von Promi Big Brother statt, spielt aber in der gleichen Szenerie.

Das Gesicht der Sonder-Edition von Promi Big Brother ist Twitch-Streamer Jens „Knossi“ Knossalla. Mehr zu ihm seht ihr bei uns im Video:

Von Twitch-Größen bis hin zu Comedy-Legenden: Die bunt gemischten Gäste der Knossi Edition von Promi Big Brother

Wer ist dabei? Neben Knossi sind 10 weitere Gäste geladen. Jeden Tag soll es zudem noch Tagesgäste geben, die nur für einen Tag im “Big Brother”-Haus zu Besuch sind. Bis jetzt sind folgende Stars dabei:

Influencer Jens „Knossi“ Knossala (37)

Twitch-Star Marcel „MontanaBlack“ Eris (35)

Comedian Ilka „Cindy aus Marzahn“ Bessin (52)

IRL-Streamer Adam „SkylineTV“ Wolke

Extremsportler Joey Kelly (50)

Model Mark Eggers (37)

Wann geht es los? Die Promi Big Brother Knossi Edition geht am Dienstag, dem 12.12.2023 los. Das Event wird live auf Knossis Twitch-Kanal übertragen. Die Zusammenfassungen der Tage sowie exklusive Clips gibt es auf dem Videodienst Joyn.

Im Unterschied zur normalen Staffel von Promi Big Brother lassen sich die Stars bei der Knossi Edition nur für 57 Stunden im Container einsperren. Ob es auch Spiele oder den traditionellen Einkauf im „Penny“-Markt geben wird, ist noch nicht bekannt.

Ob MontanaBlack wirklich mit Knossi in den Container zieht, bleibt abzuwarten. Der Twitch-Streamer hat in der Vergangenheit schon mal Events abgesagt, zu denen er eingeladen war.