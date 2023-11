Am Abend des „The Great Fight Night II“-Event wurde Twitch-Streamer Kevin „Papaplatte“ Teller (26) gleich 2-mal beklaut. Jetzt hat er sein Handy geortet, doch die Polizei kann nichts tun.

Wie kam es dazu? Der Twitch-Streamer Papaplatte war zu Gast beim großen Box-Event seines Kollegen Trymacs in Düsseldorf. Nach dem Box-Event war er noch gemeinsam mit seiner Freundin Masha auf der Aftershow-Party des Events.

Als der Streamer sich um 03:45 Uhr auf den Nachhauseweg gemacht hatte, sei seiner Freundin aufgefallen, dass ihr Handy gestohlen wurde. Der Twitch-Star und seine Freunde sollen sich direkt auf die Suche nach dem Handy gemacht haben, das sie mittels Ortung durch die Düsseldorfer-Innenstadt verfolgten.

Als Erstes hatte Papaplatte eine Gruppe von Zuschauern im verdächtigt, doch als er diese konfrontierte, soll sich das GPS-Signal des Handys weiter bewegt haben. Papaplatte soll erneut die Verfolgung aufgenommen haben und sei auf zwei Männer gestoßen, die laut dem Streamer „sus“ ausgesehen haben sollen.

Die ganze Story zum Event könnt ihr hier ansehen

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Hatten die Männer das Handy? Laut den Erzählungen der Streamer verhielten die beiden Männer sich sehr verdächtig. Die beiden hätten Kapuzen getragen und die ganze Zeit auf den Boden geschaut, als würden sie sich verstecken wollen. Masha, die Freundin des Streamers, hätte dann prompt die Männer konfrontiert. „Yo! Wo ist mein Handy!“ soll sie zu ihnen gesagt haben. In diesem Moment sei die Situation, eskaliert.

Warum ließ Papaplatte den vermeintlichen Handydieb laufen? Der fremde Mann rempelte Papaplatte laut Erzählung an und soll aggressiv geworden sein. Der verdächtigte Handydieb soll Papaplatte angeschrien haben und gefragt haben, was er von ihm wolle. In diesem Moment soll sich Papaplatte entschieden haben, den Dieb laufen zu lassen und nicht sein Leben dafür zu riskieren, schließlich wisse man nie, wie solch eine Situation ausgeht.

Kurze Zeit später soll Papaplatte eine Gruppe von Polizisten getroffen haben, die durch die Innenstadt von Düsseldorf gelaufen sein sollen. Laut Aussage des Streamers meinten diese jedoch, sie könnten leider nichts für ihn tun. Der Influencer zeigte sich in seinem Stream empört.

Papaplatte wurde erneut beklaut, auch seine 8.000 € teure Kamera ist weg

Wie kam es zum 2. Diebstahl? Papaplatte habe den ganzen Tag rund um das Box-Event gevloggt. Bei der Aftershow-Party soll der Kameramann des Influencers die Kamera bei der Garderobe abgegeben haben. Von dort soll er sie später auch mit nach Hause genommen haben. Als der Kameramann des Streamers jedoch zu Hause angekommen war, sei ihm aufgefallen, dass die Kamera nicht mehr bei ihm sei. Der Kameramann soll zu Papaplatte geschrieben haben: „Bro, ich versuche schon alles, aber der Uber-Fahrer hat die Kamera mitgenommen.“

An einem Abend sollen dem Streamer so Gegenstände in Wert von über 9.000 € gestohlen worden sein.

Was hat die Polizei unternommen? Papaplatte habe sein Handy am nächsten Tag erneut geortet und die Informationen über den Standort des Telefons an die Polizei weitergegeben. Die Polizei checkte die Adresse und hätte festgestellt, dass es sich beim Gebäude um ein Wohnheim für Geflüchtete handeln würde. Dort würden viele Menschen auf kleinem Raum wohnen, was die Suche nach dem Handy anhand der Koordinaten unmöglich mache.

Der Streamer prüft momentan noch, ob er gegen die entstandenen Schäden versichert ist. Falls nicht, kann er das verlorene Geld womöglich mit Reacts zu 7 vs. Wild Staffel 3 wieder einnehmen. Dort ist er Teilnehmer und provozierte zuletzt mit der Aussage, er würde „unter keinen Umständen“ nochmal mitmachen. Papaplatte war über den Verlust nicht sehr traurig. Im Stream beschrieb er seine Reaktion als richtige Entscheidung und war froh darüber wie er die Sache gelöst habe.