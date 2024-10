Brechen den Streaming-Millionären bald die Einkommen weg? CEO von Rumble sagt das Ende von Twitch voraus

Piratenspiel Sea of Thieves will gegen unfaire Piraterie vorgehen – Ist doch zu fies

Heute bietet Rumble eine Mischung aus Haustieren und Politik, mit einem Fuß in der fiebrigen, Trump-freundlichen Welt, in der die Wahl 2020 gestohlen wurde und der Klimawandel nicht existiert.

Rumble gilt allgemein als Alternative zu Plattformen wie YouTube, aber mit einer stärkeren politischen Ausrichtung nach rechts. Die Plattform wurde in der Vergangenheit etwa in einem Artikel der Nachrichtenagentur Reuters dafür kritisiert, Falschinformationen und Verschwörungstheorien zu verbreiten.

Twitch-Streamer LetsHugo leidet in der Wildnis bei 7 vs. Wild und begreift, was sein Problem ist

Als Beleg dafür, dass er mit solchen Vorhersagen schon mal richtig lag, führt der kanadische Tech-Unternehmer im Gespräch mit einem Twitter-Nutzer an, dass er bereits das Ende der Organisation GARM „GlobalAlliance for Responsable Media“ korrekt vorausgesagt hatte.

