„6 Millionen Euro mit Reactions“ – MontanaBlack zeigt, wie viel er mit YouTube und Twitch verdient

The Banner Saga Triology beinhaltet alle drei Spieler der taktischen Rollenspiel-Reihe The Banner Saga. Schaut euch den Trailer an.

Die Einnahmen seines Merchandise-Shops sowie seines Energy-Drinks zeigte MontanaBlack nicht. Wie der Twitch-Streamer erklärte, sei er gerade in Verhandlungen, die Gönrgy betreffen, daher könne er keine Zahlen offenlegen. Er will dies aber nachholen, sobald es ihm möglich ist. Erst vor kurzem hat MontanaBlack durchblicken lassen, wie viel Geld er wirklich im Jahr verdient.

So viel verdient der größte deutsche Twitch-Streamer – EliasN97 zeigt seine Einnahmen in 2022

Dabei handelt es sich jedoch nicht um die Summen, die am Ende tatsächlich bei ihm landen, wie MontanaBlack betont. Immerhin gingen Anteile an YouTube sowie sein Management und 50 % Steuern würden auch noch abgezogen. Außerdem betreibt der Streamer seine Kanäle nicht selbst, sodass die eigentlichen Betreiber auch noch einen Anteil erhalten.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was sind das für Zahlen? MontanaBlack zeigte in einem Stream vom 24. Dezember 2023, was er in diesem Jahr mit YouTube und Twitch verdient hat. Zudem legte der Streamer offen, wie viel Geld ihm einige seiner YouTube-Kanäle seit ihrer Erstellung eingebracht hätten.

Zum Jahresende hat es für viele Content Creator fast schon Tradition, ihre Einnahmen von YouTube und Twitch offenzulegen. Auch Marcel „MontanaBlack“ Eris (35) zeigte, was im Lauf des Jahres 2023 so zusammengekommen ist.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to