Twitch: MontanaBlack will jetzt rund um die Uhr auf Sendung sein – Gronkh hat’s vorgemacht

Friendly Fire 8 startet bald – Gronkh & Co. sammeln jährlich Spenden in Millionenhöhe

Erkennt ihr diese deutschen Twitch-Streamer an ihren Synchronstimmen in Videospielen?

Immerhin sei der Kanal tatsächlich rund um die Uhr auf Sendung und entspreche damit eher einem Fernsehsender als er, eine Privatperson, die aus ihrem Keller streamt, erklärte Gronkh damals in einem Video (via YouTube ).

Friendly Fire 8 startet bald – Gronkh & Co. sammeln jährlich Spenden in Millionenhöhe

Erkennt ihr diese deutschen Twitch-Streamer an ihren Synchronstimmen in Videospielen?

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das wird von manchen Zuschauern jedoch auch ziemlich kritisch gesehen: Sie werfen MontanaBlack vor, nur am Geld interessiert zu sein und sich nicht um seine Community zu kümmern. Wenn er Geld brauche, solle er einfach mehr als 8 Stunden die Woche streamen, findet ein Twitter-Nutzer (via Twitter ).

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was ist das für ein Kanal? Am 24. Januar teilte MontanaBlack seinen neuen Twitch-Kanal auf Twitter. Dort sollen ab jetzt rund um die Uhr alte Videos und Streams laufen. Der Kanal heißt GetOnMyLvLTV, finden könnt ihr ihn hier .

Insert

You are going to send email to