Streit um wenige Sekunden auf Twitch: MontanaBlack will vor Gericht wegen eines Streams

Marcel “MontanaBlack” Eris (34) machte Schlagzeilen, als er einen Stream wegen eines richterlichen Beschlusses offline nehmen musste. Nun will er gegen die Entscheidung vorgehen.

Was war das für ein Stream? Am 23. Oktober 2022 überraschte MontanaBlack seine Fans mit einem besonderen Stream aus dem Wildpark Schwarze Berge in Niedersachsen. Der 34-Jährige hatte sichtlich viel Spaß beim Umgang mit den Tieren und wurde mit bis zu 60.000 Zuschauern belohnt.

Ausgerechnet diese schöne Aktion hatte jedoch ein recht unschönes Nachspiel: Eine Mutter war unzufrieden damit, zusammen mit ihrer Tochter im Hintergrund des Streams sichtbar zu sein und erwirkte eine einstweilige Verfügung. MontanaBlack musste die Videoaufzeichnung offline nehmen.

Nun meldete er sich mit einem Update und kritisierte die Berichterstattung.

MontanaBlack: “Die meisten Artikel sind Quatsch”

Wieso kam das Thema erst jetzt auf? In einem Stream erklärte MontanaBlack, er habe den Vorfall damals bewusst nicht angesprochen, um niemanden auf die Idee zu bringen, ebenfalls gegen IRL-Streams vorzugehen. Wie das Thema an die Öffentlichkeit gelangen konnte, wisse er nicht.

Plötzlich sei er jedoch im Chat auf die Situation angesprochen worden. Später fand der Streamer heraus: Der Anwalt Christian Solmecke hatte ein YouTube-Video zu dem Fall veröffentlicht, das wurde dann von mehreren Medien aufgegriffen.

Was kritisiert der Streamer? MontanaBlack ist offenbar ziemlich unzufrieden mit der Berichterstattung über den Fall. Da habe es geheißen, er müsse 250.000 € Strafe zahlen. Ein Artikel, der auf Snapchat verbreitet wurde, sprach sogar von bis zu 6 Monaten Gefängnis für den 34-Jährigen.

Das sei jedoch “purer Clickbait”, so der Streamer, die Angelegenheit sei nämlich längst beendet. Die einstweilige Verfügung habe er schon zwei Wochen nach dem Stream erhalten, und das VoD daraufhin offline genommen. Daher drohen ihm auch keine Strafen mehr: “Gefühlt jeder Artikel, der darüber berichtet worden ist, ist Quatsch,” meint MontanaBlack.

Ganz abgeschlossen ist die Sache allerdings nicht, denn der Streamer will sich wehren. Ein Video, in dem MontanaBlack über den Fall spricht, haben wir euch hier eingebunden:

MontanaBlack sieht einen gefährlichen Präzedenzfall

Das ist der aktuelle Stand: MontanaBlack erklärte, er sei mit seinem Anwalt dabei, “gerichtlich dagegen vorzugehen”. Dabei geht es ihm nicht nur um sich selbst: Als einer der größten IRL-Streamer im europäischen Raum wolle er sich auch für die kleineren Streamer stark machen:

Wenn das jetzt gang und gäbe ist, dass jemand, der in einem Livestream für zwei Sekunden zu sehen ist, zum Richter laufen kann und diesen Inhalt davon runternehmen lassen kann, dann kann ja keiner, sowohl groß als auch klein, noch IRL-Streams machen.

Wie ist die rechtliche Lage? Der Streamer selbst sieht sich jedenfalls im Recht: Die Gesetzeslage in Deutschland sei da eigentlich eindeutig. Wenn jemand für “zwei bis drei Sekunden” im Hintergrund zu sehen sei, ohne explizit gefilmt zu werden oder “der Hauptfokus des Streams” zu sein, dann sei das Beiwerk.

Tatsächlich gibt es eine Regelung dazu. Auf der Website des NRW findet sich zum Thema Beiwerk folgende Erklärung:

Du brauchst auch kein Einverständnis einzuholen, wenn eine Person nur als Beiwerk im Bild zu sehen ist, zum Beispiel in einer Fußgängerzone oder bei einer öffentlichen Veranstaltung. Bei Nahaufnahmen empfiehlt es sich dagegen, die betreffende Personen vor der Aufnahme zu fragen. via NRWision

Warum sich der Richter, dem die einstweilige Verfügung vorgelegt wurde, dennoch anders entschied und, wie hoch die Erfolgsaussichten von MontanaBlack sind, können wir euch nicht sagen. Wir werden euch allerdings auf dem Laufenden halten, wenn es etwas Neues zu dem Thema gibt.

Das Ende der IRL-Streams?

Wie geht es jetzt weiter mit den IRL-Streams? Fürs Erste scheint MontanaBlack die Lust an den IRL-Streams vergangen zu sein, was schade ist, da der Streamer viel Freude an dieser Art Content zu haben schien.

Das könne er jetzt aber nicht mehr “auf entspannt” machen, so der 34-Jährige. Besonders ärgert ihn dabei wohl, dass er sich durchaus bemüht hatte, rücksichtsvoll zu sein: wenn jemand deutlicher zu sehen gewesen wäre, seien er und sein Team immer vorher hingegangen und hätten um Erlaubnis gebeten.

Auch, wenn etwa eine größere Gruppe von Kindern in der Nähe gewesen wäre, habe er seinen Kameramann gebeten, “mal die Kamera weg zu machen”.

Ein bisschen Eigenverantwortung fordert er allerdings auch: schließlich sei die große Kamera kaum zu übersehen, sein Kameramann Adam “skyline_tv” Wolke trage zudem eine Cap mit der Aufschrift “Live”. Da müsse man sich eben wegdrehen, wenn man nicht im Bild sein wolle.

Jetzt werde er erstmal abwarten, so wisse er aber nicht, ob er überhaupt nochmal Lust auf IRL-Streams habe.

