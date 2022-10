MontanaBlack veranstaltet „Rentner Stream“ auf Twitch und 60.000 sehen zu

Marcel „MontanaBlack“ Eris (34) ist einer der größten Streamer im deutschsprachigen Twitch. Mit einem groß angekündigten Stream lockte er Tausende von Zuschauern an. Hinterher waren die Meinungen über den „Rentner Stream“ geteilt.

Das ist MontanaBlack: Der 34-Jährige ist der größte deutsche Twitch-Streamer nach Followern. Er ist dafür bekannt, kein Blatt vor den Mund zu nehmen, spricht offen über seine Drogen-Vergangenheit oder veranstaltet „coole Sex Talks“.

Doch der Streamer hat auch eine andere Seite: Er liebt Tiere, ernährt sich vegetarisch und sein kleiner Mops Kylo ist „wie ein Sohn“ für ihn.

Cooler Streamer wird im Wildpark wieder zum Kind

Was war das jetzt für ein Stream? Bereits am 18. Oktober hatte MontanaBlack mit einer mysteriösen Ankündigung die Gerüchteküche befeuert. Niemand sollte sich für den 23.10. etwas vornehmen. Die Fans waren sich sofort sicher: Das wird ein „Black Ops 3“-Turnier (via Twitter).

Am Sonntag überraschte MontanaBlack seine Fans jedoch mit einem völlig anderen Stream: Der bekennende Tierliebhaber streamte live aus dem Wildpark Schwarze Berge.

Das war der Plan: MontanaBlack hatte das Ganze als „chilligen IRL-Stream“ geplant. Nach einem Party-Wochenende sollten seine Zuschauer an einem „Unterhosen-Sonntag“ entspannt mit ihm den Wildpark erkunden und einen Blick hinter die Kulissen werfen können.

Das Event sei schon seit seinem berüchtigten Stream von der gamescom 2022 in Planung, so MontanaBlack. Die Vorfreude war ihm auch sichtlich ins Gesicht geschrieben: Für ihn und viele Menschen aus der Gegend sei der Park ein Teil ihrer Kindheit.

So lief der Stream: MontanaBlack hatte offenbar richtig viel Spaß. Gebannt lauschte er den Ausführungen des Tierpflegers. Bei den Waschbären kam regelrecht kindliche Begeisterung bei dem Streamer auf: Er bekam gar nicht genug von den niedlichen Tierchen.

Der ungewöhnliche Stream wurde belohnt: Im Schnitt sahen über 50.000 Menschen gleichzeitig zu, gegen Ende erreichte MontanaBlack sogar einen Peak von 60.000 Zuschauern. Mehr schauten dieses Jahr nur bei der gamescom und Black Ops zu (via sullygnome).

Und auch sonst erklomm MontanaBlack ganz neue Höhen: Er überwand seine Höhenangst und bestieg den 45 m hohen Aussichtsturm des Wildparks, sehr zur Freude seiner Zuschauer, die im Chat fleißig Wetten abschlossen.

Geteilte Meinungen bei den Zuschauern

So kam der Stream an: MontanaBlack selbst war offenbar zufrieden. Er sagte, seine Erwartungen seien übertroffen worden und bedankte sich für den tollen Stream. Das wurde auch von vielen Fans erwidert. Vor allem die Begeisterung, mit der MontanaBlack mit den Tieren interagierte, kam gut an (via Twitter).

Ein Zuschauer wittert gar eine neue Meta:

Der beste IRL-Stream den ich jemals auf Twitch gesehen habe. Tierpark-Meta mit heute bestimmt ein Ding geworden 🤝🏼 — Tretzi (@Tretziofficial) October 23, 2022

Doch nicht alle waren so angetan. Manchen war der Besuch im Tierpark offenbar zu langweilig. „Rentner IRL Stream“, urteilte ein Zuschauer (via Twitter).

Dafür gab es Kritik: Auf Twitter zeigten sich zahlreiche Fans unzufrieden mit dem Stream. Dabei gab es vor allem 3 große Kritikpunkte: den Inhalt, das Thema Tierpark und das Benehmen von MontanaBlack und seiner Crew.

Nach der mysteriösen Ankündigung hatten die Fans große Hoffnungen. So hatten einige gewitzelt, dafür ihre Hochzeit oder eine große Familienfeier zu verschieben. Mit dem Wildpark konnten sie dann offenbar nicht so viel anfangen:

Hä und das wird so angekündigt? Diggah da kannst DU jeden Tag hin. Monte enttäuscht immer mehr in letzter Zeit. Geh mit deinem Rift lieber zurück in der Zeit — yANNEECK (@y_anneeck) October 23, 2022

Andere störten sich ebenfalls am Wildpark, jedoch aus anderen Gründen: Dort würden Tiere zur Belustigung der Besucher eingesperrt, so einige Tierfreunde. Das sei Tierquälerei und sollte nicht unterstützt werden.

Und dann gab es noch die, denen lediglich das Verhalten von MontanaBlack und seiner Crew missfiel. Da wurden sich Schimpfwörter an den Kopf geworfen und ein Rülps-Wettbewerb veranstaltet – unpassend in einem Ausflugsziel für Familien, fanden die Kritiker (via Twitter).

Wie findet ihr die Idee eines Streams aus dem Wildpark? Coole Abwechslung, oder soll jemand wie MontanaBlack lieber in seiner Gaming-Bude bleiben? Habt ihr den Stream gesehen und hattet ein persönliches Highlight? Lasst uns gerne einen Kommentar mit eurer Meinung da.

Leider gibt es bei derartigen IRL-Streams auch immer wieder Gefahren:

