WoW: Deutscher Twitch-Streamer Unge streamt 510 Stunden in 30 Tagen und ist stolz auf sich – „Geisteskrank“, sagen Zuschauer

Der deutsche Twitch-Streamer Simon „Unge“ Wiefels (32) verkündete stolz, in den letzten 30 Tagen 510 Stunden lang live auf Sendung gewesen zu sein. 439 Stunden lang spielte er WoW Classic. Seine Zuschauer sind irgendwo zwischen Bewunderung und Sorge.

Um wen geht’s? Unge ist einer der beliebtesten deutschen Content Creator. Als „ungespielt“ begann er 2012 mit der Produktion von Let’s Plays, Bekanntheit erlangte er vor allem mit dem Blöckchenspiel Minecraft. Mittlerweile lebt er auf Madeira und macht unter dem Namen „ungeklickt“ hauptsächlich Reaction-Content.

Doch nun hat Unge wieder die Freude am Streamen entdeckt: Unglaubliche 409 Stunden war er im September auf Sendung, so viel wie in den letzten 7 Monaten davor zusammen. Und ein Ende ist nicht in Sicht:

Am 19. Oktober teilte Unge seine Twitch-Statistiken auf Twitter. In den letzten 30 Tagen hat er 500 Stunden gestreamt – die Statistik-Seite Sullygnome sieht ihn sogar bei 510 Stunden.

Um sich das zu vergegenwärtigen: 30 Tage haben insgesamt 720 Stunden. Unges Leistung entspricht knapp 3 Fulltime-Jobs.

Unge steckt in den Klauen des Lichkönigs

Was steckt dahinter? Die aktuellste Erweiterung in WoW Classic, Wrath of the Lich King, erschien am 27. September und scheint Unge gerade fest in ihren Klauen zu haben. Von seinen 510 gestreamten Stunden verbrachte Unge 439 im Spiel – der Rest teilt sich auf „Just Chatting“ und die Kategorie „I’m Only Sleeping“ auf (via sullygnome) – da hat er offenbar ein Nickerchen gemacht.

So sieht die Zusammensetzung von Unges Streams derzeit aus

WotLK hat es Unge angetan.

Wie kommt das Dauer-Streamen an? Die Reaktionen befinden sich irgendwo zwischen Ehrfurcht und Entsetzen. In den Kommentaren auf Twitter fällt immer wieder das Wort „geisteskrank“, wie auch immer man das auslegen möchte. Twitter-User Burrito bringt es auf den Punkt:

Das ist respektable



Ein wenig Besorgnis erregend aber respektable — Burrito (@Burrito_of_Doom) October 19, 2022

Einig scheinen sich die meisten zu sein, dass die Leistung durchaus beachtlich ist. Fans und vor allem Streaming-Kollegen, die wissen, wie viel Arbeit dahintersteckt, ziehen den Hut – solche Zahlen sehe man sonst nur bei Subathons.

Mehr zum Thema Subs seht ihr im Video:

Subathons sind Events, bei denen Streamer so lange wie möglich auf Sendung sind und von ihren Zuschauern mit Bezahl-Abos („Subs“) belohnt werden. Unge scheint jedoch kein derartiges Ziel zu verfolgen, er hat einfach eine Menge Spaß.

Bereits am 12. Oktober verkündete er, so viel Spaß am Streamen zu haben wie noch nie zuvor:

Sind alle Reaktionen positiv? Nicht alle können angesichts solcher Zahlen mitfeiern – bei manchen kommt da eher Sorge auf. Eine Twitter-Nutzerin rechnete aus, dass Unge pro Tag über 16 Stunden lang auf Sendung sei und riet dem Streamer, sich auch mal etwas Ruhe zu gönnen.

Der Grind zahlt sich für Unge aus: Er hat sich auf Platz 6 der meistgesehenen deutschen Streamer hochgespielt (via sullygnome). In WoW ist er derzeit sogar die deutsche Nummer 1 was gesehene Stunden angeht, weltweit hat er Rang 4 (via sullygnome).

Und auch in WoW kann sich sein Fortschritt sehen lassen: In einem spontanen 150-Stunden-Stream (am Stück!) brachte Unge gleich 2 Charaktere auf Level 80:

Es geht weiter: um 20:00 will Unge heute, am 19.10., wieder live sein – den Stream findet ihr hier.

Wie findet ihr die Aktion? Starke Leistung oder einfach nur krank? Wie viele Stunden habt ihr schon in WotLK runtergerissen? Was würdet ihr mir 500 Stunden anfangen? Lasst uns gerne einen Kommentar mit eurer Meinung da.

