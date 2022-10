Twitch kündigte an, Glücksspiel zu beschränken – Jetzt sind die neuen Regeln da und ein deutscher Casino-Streamer lacht

Am 18. Oktober traten die von vielen herbeigesehnten neuen Richtlinien zum Glücksspiel auf Twitch in Kraft. Die Streaming-Plattform hatte im Vorfeld viel Lob für diesen Schritt erhalten, jetzt scheint sich Ernüchterung breitzumachen – und im Fall von Theo „Scurrows“ Bottländer, einem deutschen Casino-Streamer, auch Schadenfreude.

Was steckt hinter den neuen Richtlinien? Vielen Zuschauern war Glücksspiel auf Twitch schon länger ein Dorn im Auge. Der Vorwurf: Streamer würden damit Millionen machen, während es ihre Zuschauer in den Ruin trieb.

Der Betrugsskandal um den Twitch-Streamer ItsSlikeR brachte im September neuen Wind in die Diskussion. Einige der größten Namen der Plattform drohten sogar mit Boykott, sollte Twitch nichts gegen das Glücksspiel unternehmen.

Die Aktion hatte Erfolg: Am 21. September verkündete Twitch, sein Regelwerk überarbeiten zu wollen. Seiten, die nicht über ausreichend Verbraucherschutz verfügen, sollten künftig verboten werden. Die Änderungen sollten aber erst am 18. Oktober in Kraft treten. Nun ist es so weit.

Wie sehen die neuen Richtlinien jetzt aus? Twitch hat sich in den neuen Richtlinien vor allem auf virtuelle einarmige Banditen („Slots“), Roulette und Würfelspiele konzentriert. Das ist jetzt verboten:

Streamer dürfen keine Empfehlungscodes für derartige Anbieter teilen

Auch Banner, die einen Link zum Anbieter enthalten, sind verboten

Ebenso darf nicht mündlich auf die Anbieter hingewiesen werden

Welche Auswirkungen gibt es auf Streams? Verbotene Seiten dürfen nicht im Stream gezeigt werden. Dazu gehört auch das Online-Casino Stake, mit dem viele der Glücksspiel-Streamer wie Corinna Kopf oder auch xQc einen Deal hatten. Auch die deutschen Streamer Scurrows und Orangemorange waren mit Stake verbandelt.

Ob eine Website verboten wird, hängt laut Twitch von verschiedenen Faktoren ab:

Gibt es Sicherheitsmaßnahmen wie Einzahlungslimits, Wartezeiten und Altersnachweise?

Nutzen Streamer VPNs um Ländersperren zu umgehen oder empfehlen diese?

Hat die Seite eine Lizenz in einem Land, das ausreichend Verbraucherschutz gewährleistet?

Die vollständigen Richtlinien könnt ihr hier nachlesen.

Scurrows feiert die neuen Richtlinien mit einer Runde Slots

Wie fallen die Reaktionen aus? Vielen gehen die neuen Richtlinien nicht weit genug (via Twitter). Sie sind enttäuscht davon, dass Twitch mit seinen neuen Richtlinien hinter den Erwartungen zurückbleibt. Dennoch seien die neuen Richtlinien ein Schritt in die richtige Richtung (via Twitter).

Einer scheint sich jedoch zu freuen: Scurrows verfasste am 18. Oktober eine Reihe von Tweets zu dem Thema. Darunter befand sich auch ein Link zu seinem Twitch-Kanal, er sei jetzt live in der Slots-Kategorie unterwegs (via Twitter).

Später vermeldete Scurrows, dass Zuschauer eine Verwarnung dafür erhalten würden, das verbotene Online-Casino Stake im Chat zu erwähnen. Er nutzte die Gelegenheit, um sich bei Twitch dafür zu bedanken, dass Slots insgesamt ja gar nicht verboten worden seien.

Neben Twitch fasste Scurrows auch die Influencer ins Visier, die sich gegen die Glücksspiel-Streams stark gemacht hatten. Die seien jetzt verdächtig leise – für ihn ein Zeichen, dass sie gar nicht richtig hinter der Sache gestanden hätten (via Twitter).

Haben die neuen Richtlinien also gar nichts gebracht? Das stimmt so auch nicht. Betrachtet man die Slots-Kategorie auf Twitch, über die ein großer Teil des Glücksspiels stattgefunden hatte, lässt sich ein deutlicher Einbruch feststellen.

Slots auf Twitch (via sullygnome)

Offenbar hatten viele Streamer zum Abschied nochmal richtig losgelegt, dann wurde es ruhiger. Auch Scurrows scheint sich trotz seiner Ansagen erstmal wieder mehr auf Rollenspiel in GTA V zu konzentrieren. Damit hatte er ursprünglich Bekanntheit erlangt (via sullygnome).

Ein Twitter-Nutzer rief sogar bereits den Tod der Slots-Kategorie aus. Demnach waren nur noch etwas über 7000 Zuschauer dort unterwegs – zu Hochzeiten waren es über 200.000 gewesen (via sullygnome).

Wie es mit der Slots-Kategorie auf Twitch weitergeht und ob es in Zukunft Deals mit anderen Anbietern für Streamer geben wird, bleibt abzuwarten.

Wie seht ihr das? Hattet ihr euch mehr von Twitch erhofft oder ist das alles ziemlich genau so gelaufen, wie erwartet? Seid ihr enttäuscht oder begrüßt ihr den Schritt in die richtige Richtung? Lasst uns gerne einen Kommentar mit eurer Meinung da.

Neben dem Glücksspiel in Form von Slots oder Roulette wird auch immer wieder darüber diskutiert, ob das Öffnen sogenannter Lootboxen in Spielen eine Form des Glücksspiels darstellt. Ein deutscher Streamer will jetzt ein Zeichen setzen.

