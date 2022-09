Einige der weltweit größten Streamer fordern ein Verbot von Glücksspiel auf Twitch, planen Protest

Einige der größten Stars von Twitch wollen sich zusammentun, um Glücksspiel auf der Plattform zu verbieten. Sollte ihre Forderung nicht erfüllt werden, drohen sie mit einem Streik.

Zum Hintergrund: Sogenannte Glücksspiel- oder Casino-Streams sind bereits seit längerer Zeit ein großes Thema auf Twitch. Streamern wird vorgeworfen, mit Glücksspiel-Deals Millionen zu verdienen, während ihre Zuschauer bankrott gehen.

Das Glücksspiel kann verschiedene Formen annehmen: Die „Slots“-Kategorie, also virtuelle einarmige Banditen, erfreut sich auf Twitch größter Beliebtheit. Doch auch Sportwetten und Glücksspiel in Form von Lootboxen stehen in der Kritik. Letztere knöpfte sich auch Satiriker Jan Böhmermann vor.

Ausgerechnet der wohl größte Streamer der Welt, Félix „xQc“ Lengyel landet häufig mit seinen Glücksspiel-Streams in den Schlagzeilen und auch bekannte deutsche Streamer wie MontanaBlack und Knossi waren eine Zeitlang überaus erfolgreich damit.

Neu befeuert wurde die Debatte durch den Skandal rund um den Twitch-Streamer „ItsSliker“, der Zuschauer und befreundete Content Creator um Tausende € betrog, um sich seine Glücksspielsucht zu finanzieren.

Nun schalten sich einige der größten Namen auf Twitch ein und fordern ein Verbot dieser Art von Stream.

Wenn ihr selbst Probleme mit Glücksspiel habt oder euch Sorgen um eine angehörige Person macht, wendet euch an das Beratungstelefon des Bundesministeriums. Das Beratungsteam der BZgA ist unter der Rufnummer 0800 1 37 27 00 kostenfrei und anonym erreichbar. Die Sprechzeiten: Montags bis donnerstags 10 Uhr bis 22 Uhr und freitags bis sonntags 10 Uhr bis 18 Uhr an 363 Tagen im Jahr (ausgenommen der 24.12. und der 31.12.).

„Ist das wirklich, was aus Twitch-Streaming geworden ist?“

Was ist jetzt passiert? Matthew „Mizkif“ Rinaudo, der zu den Top 100 der meistgefolgten Accounts auf Twitch gehört, lud am 19. September zu einem gemeinsamen Stream mit Imane „Pokimane“ Anys, einer der erfolgreichsten Streamerinnen ein.

In dem Stream diskutierten sie die Problematik. Pokimane gab an, überhaupt nicht gewusst zu haben, wie groß die „Slots“-Kategorie auf Twitch eigentlich ist. „Ist das wirklich, was aus Twitch-Streaming geworden ist?“, fragte sie.

Außerdem äußerte sie Unverständnis darüber, dass Leute sich über die berüchtigten „Hot Tub“-Streams aufregen, solange Glücksspiel auf Twitch existiert. Mizkif kritisierte die Plattform scharf dafür, das Glücksspiel überhaupt so lange geduldet zu haben. Er fürchtet, sie würden es erst verbieten, sollte sich jemand das Leben nehmen.

Es ist erbärmlich. Warum ist es noch da? 100% Glücksspiel sollte von Twitch gebannt werden und ehrlich gesagt: Scheiß auf Twitch dafür, dass sie es überhaupt noch erlauben. Mizkif via Twitch

Deshalb fordern die Streamer von Twitch, jetzt zu handeln. Den gesamten Stream könnt ihr euch auf dem Twitch-Kanal von Mizkif anschauen.

Streamer drohen mit Protest

So wollen die Streamer Druck ausüben: Die Gruppe um Pokimane und Mizkif planen einen Protest, sollte Twitch ihre Forderung nicht umsetzen und Glücksspiel-Streams verbieten – oder zumindest Werbung in diesen Streams nicht mehr zu ermöglichen.

Zur Weihnachtszeit wollen sie eine Woche lang nicht auf Sendung gehen und Twitch so über die ausbleibenden Werbeeinnahmen treffen.

Die Forderung verbreitete sich schnell über die sozialen Medien und auf Twitter trendet bereits der Hashtag #TwitchStopGambling. Darunter berichten viele Twitter-Nutzer von der Gefahr, die von Online-Glücksspiel ausgeht und auch über ihre eigenen Erfahrungen.

Auch deutschsprachige Streamer wollen sich dem Protest anschließen. Tristan alias „DurdenGaming“ startete einen Aufruf auf Twitter.

Doch auch Kritik an der geplanten Aktion wird laut: Während die einen finden, ein einwöchiger Protest sei nicht genug (via Twitter), sehen andere ein Fass ohne Boden. Schließlich sei nicht klar, wo die Grenze gezogen werden müsse (via Twitter).

Was haltet ihr von der Protest-Idee? Eine gute Sache und längst überfällig, oder sollte das jeder für sich entscheiden können? Lasst uns gerne einen Kommentar mit eurer Meinung da.

Zumindest einer wird von der Aktion wohl wenig begeistert sein: MontanaBlack äußerte sich bereits kritisch zum Auftritt des Satirikers Jan Böhmermann, er sieht den Staat in der Verantwortung und nicht die Streamer.

