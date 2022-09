Das ZDF Magazin Royal mit Jan Böhmermann hat sich am Abend des 16.9. mit der FIFA-Reihe und Lootboxen beschäftigt. Unmittelbar, nachdem die Sendung in der ZDF-Mediathek erschienen war, sah sie sich der deutsche Streamer Maximilian „Trymacs“ Stemmler auf Twitch zusammen mit 22.000 Zuschauern an: Er ist einer der größten Streamer zu FIFA 22 in Deutschland und bekannt dafür, kräftig Geld in Spielen auszugeben. Obwohl er im Video auftaucht, fühlt er sich von der Kritik aber nicht angesprochen.

Worum ging es in dem Video?

Die Folge des ZDF Magazin Royale vom 16.9. beschäftigte sich mit „Dark Patterns“ in Videospielen: Mechaniken, die gezielt Spieler frustrieren sollen, um sie dazu zu bringen, Geld für Mikrotransaktionen auszugeben, um diese Frustration zu überwinden.

Als besonderes Beispiel wurde die FIFA-Reihe von EA in den Fokus der Ausgabe gestellt. FIFA wird häufig für ihre Lootboxen, die „FIFA Packs“, kritisiert. Sie selbst sehen darin „recht ethische Überraschungs-Mechaniken“, ähnlich wie Ü-Eier.

Immer wieder wurden auch deutsche Twitch-Streamer eingeblendet, die in diesem Kosmos eine werbende Funktion spielen, wie das ZDF Magazin Royale glaubt.

In der Sendung wurde auch ein Beitrag von MeinMMO aus dem Jahr 2020 gezeigt.

Knöpft sich Jan Böhmermann heute MontanaBlack im ZDF Magazin Royale vor? So seht ihr die Sendung – Update

Trymacs reagiert auf ZDF Magazin Royale – Auch Zuschauer von MontanaBlack schauen zu

Was war der besondere Gag der Sendung? Böhmermann parodierte während der Sendung Twitch-Streamer, indem er auf das eigene Video live „reagierte“.

Er tat das in einer Rolle, die auf den deutschen Streamer MontanaBlack anspielte. Daran zu erkennen, dass der fiktive Streamer sagte, er komme auf das Thema „Steuern“ nicht gut klar – das ziehe ihn total runter. Es ist bekannt, dass MontanaBlack Probleme mit dem Finanzamt hatte.

Bei der Anspielung musste sich Trymacs das Lachen verkneifen – genau wie bei einem späteren Clip, der den Auftritt von MontanaBlack auf der gamescom 2022 zeigte, und in dem der Streamer statt des Worts „brenzlich“ das Wort „Bremslicht“ sagte.

Eine kleine Ironie: MontanaBlack hatte kurz vorher mit Trymacs zusammen Rumbleverse gespielt und danach den Stream von Trymacs gehostet. Trymacs hatte also, während er das Video von ZDF Magazin Royale sah, auch die Zuschauer von MontanaBlack im Kanal und war der größte Twitch-Streamer Deutschlands zu der Zeit.

Trymacs ist Nummer 2 im deutschen Twitch zu FIFA und bekannter Casher

Warum ist gerade die Reaktion von Trymacs spannend? Der deutsche Streamer Trymacs ist für seinen Content zu FIFA bekannt:

Im letzten Jahr war er der zweitgrößte Streamer zu FIFA 22 in Deutschland, größer war nur eliasn97

Trymacs ist zudem dafür bekannt, eine Menge Geld in Spielen auszugeben und es in Mikrotransaktionen zu stecken.

MontanaBlack diente als Vorlage für die Parodie von Böhmermann:

Trymacs kritisiert EA scharf, fordert Verbot von FUT in Deutschland

Wie reagierte Trymacs auf das Video? Der Streamer reagierte immer wieder mit Zustimmung auf das Video. Er sagte, er hoffe, dass dieses Video viele erreiche – gerade zwei Wochen, bevor FIFA 23 erscheine.

Der Twitch-Streamer kritisierte EA scharf und forderte sogar ein Verbot des Lootbox-Modus „FUT“ in Deutschland, wenigstens in der aktuellen Version.

Als er selbst im Video zu sehen war, wie er frenetisch jubelte, weil er Ronaldo gezogen hatte, sagte er: Die Leute würden sicher denken, er sei ein Irrer. Aber man müsse wissen, dass Jahre lang kein deutscher YouTuber je CR7 gezogen habe.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitch Inhalt

Am Ende wurde er von seinem eigenen Chat damit konfrontiert, Böhmermann meine gerade auch ihn mit seiner Kritik an Twitch-Streamern mit diesem Video.

Trymacs las eine Nachricht des Twitch-Chats: „OMG, er meint dich“.

Darauf antwortete er:

Nein, er meint nicht mich. Er meint Leute, die animieren: Ey, holt euch jetzt eine PlayStation-Karte mit 5 % Rabatt bei meinem Keyseller. […] Die da noch mitverdienen, die an der Spielsucht der Zuschauer mitverdienen. „Er meint genau dich“ – Na ja, ich verdien ja nicht mit, wenn ihr der Spielsucht verfallt. Nicht einen Cent. Ich hab nicht eine PlayStation-Karte verkauft. Ich bin kein EA-Partner. Ich bin der einzige, der keine Werbung für FIFA macht.

Trymacs sieht sich als jemand, der immer wieder Kritik an FIFA geäußert und dadurch schon viel verloren hat:

EA geht knallhart gegen sowas vor. Sobald jemand sagt, was das für ein Scheiß ist, den EA da macht – ich spiel’s ja trotzdem, aber ich sag‘ halt, was es für eine Scheiße ist – wirst du blacklisted für alle Sponsorings. Ich hab ja früher oft was mit EA gemacht. Was haben wir zusammengezockt? Anthem, Battlefield, viele Games. Das ist alles durch, weil ich FIFA so sehr bashe.

Trymacs folgt der Logik: Gibt noch viel schlimmere als mich

Der Twitch-Streamer sieht sein eigenes Spiel als eher harmlos an. Denn er spiele ja nur Games wie Hay Day oder Clash of Clans. Zudem warne er ja immer davor, seinem Beispiel nicht zu folgen und kein Geld auszugeben. Denn das bringe nichts.

Sein Spielen sieht er deutlich anders, als das, was die verpönten Casino-Streamer so treiben. Wenn er anfangen würde, Casino-Streams zu zeigen:

würden vielleicht 5000-10.000 Leute mit Casino anfangen

davon würden vielleicht 500 Leute spielsüchtig werden

und von den 500 würden sich vielleicht 10 umbringen

Wenn ich einen Millionen-Deal für Casino annehmen würde, würden sich 100-prozentig aus meiner Community – wo ich der Tropfen bin, der das Fass zum Überlaufen bringt – mindestens 10 Leute wegen mir das Leben nehmen. Das ist in Hay Day nicht der Fall.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitch Inhalt

Die Casino-Streamer, von denen sich Trymacs distanziert, waren in den letzten Wochen ein großes Thema auf Twitch. Denn während FIFA als „Kinder-Casino“ beschrieben wird, gibt es auch durchaus Streamer, die in „Erwachsenen-Casinos“ zocken und das vor Tausenden von Zuschauern.

Mit Glücksspiel auf Twitch hat sich das ZDF Magazin Royale bereits im November 2020 beschäftigt:

Böhmermann knöpft sich deutschen Twitch-Streamer Knossi vor