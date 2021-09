FIFA 22 wird der neuste Ableger der Fußball-Simulation von EA und erscheint offiziell am 01. Oktober für PS5, Xbox Series X | S, Stadia, PC, PS4 und Xbox One. D...

Was denkt ihr über dieses unglaubliche Glück von Trymacs? Seid ihr Fans von Ultimate Team oder ist euch die Glückspielmechanik zu viel? Lasst uns das in den Kommentaren wissen!

Bevor das Video überhaupt startet, erklärt Trymacs, warum es keine gute Idee ist, so viel Geld in Ultimate Team zu pumpen. Er erwähnt, dass er seine Pack-Openings mithilfe der Streams und Videos refinanzieren kann. In Fifa 21 hat er laut eigenen Aussagen über 20.000 € in Packs investiert und betont hier: “Das Geld ist weg”. Zudem habe er erst vor Kurzem wieder Fifa 21 gespielt und feststellen müssen:

So macht Trymacs weiter: Bereits vor dem großen Gewinn, war ein 72-Stunden-Livestream angekündigt. Trymacs möchte hier möglichst viele Fifa-Packs öffnen. Der Livestream von Trymacs startet am Montag, dem 27. September.

Diese Spieler hat er noch gezogen: In einem weiteren Versuch hat Trymacs noch einmal gezeigt, wie viel Glück er auf seiner Seite hat (via YouTube.com ). Hier zog er nach ,,R9″ Ronaldo auch noch den Portugiesen ,,CR7″ Christiano Ronaldo und einige weitere hochkarätige Fußballer.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die meisten Spieler, Streamer und YouTuber haben nur wenig Glück beim Kartenziehen in Ultimate Team (kurz: FUT). Sie kaufen hunderte Packs und geben Tausende von Euro aus, nur um am Ende doch mit einem mittelklassigen Team dazustehen.

Insert

You are going to send email to