Das Twitch-Streamer-Duo aus Trymacs und Amar startet am Wochenende eine neue Live-Show auf Twitch. Dort wollen die beiden regelmäßig gegen wechselnde Teams in verschiedenen Spielen antreten.

Um wen geht es? Bereits vor einiger Zeit gaben die beiden Streamer Trymacs und Amar bekannt, dass sie gemeinsam eine Live-Show auf Twitch starten werden. Beide gehören zu den größten Streamern in Deutschland, gerade Trymacs sorgte zuletzt für extrem hohe Zahlen.

Trymacs streamte besonders viel zum Thema Pokémon, ist aber auch in Just Chatting, Fortnite, FIFA 21 und anderen Kategorien aktiv. Amar war zuletzt vor allem in der neuen Season 6 von Fortnite unterwegs. Außerdem sah man beide zuletzt auch in Videos rund um die Vorbereitung ihrer neuen Show “Teammates”.

Wann startet die Show? Bei “Teammates” handelt es sich um eine Live-Show, die auf Twitch gesendet wird. Das erste Mal geht es am kommenden Samstag los: Am 27. März um 18:00 Uhr startet die erste Show des Duos.

Das erwartet euch bei Teammates

Was wird das für eine Show? Anfang März haben Amar und Trymacs bekannt, bereits seit mehr als einem halben Jahr an der neuen Live-Show “Teammates” zu arbeiten.

Trymacs bezeichnet die Show dabei als eine Art Mischung aus “Joko & Klaas” und “Schlag den Star” von Stefan Raab. Das Konzept: Das Duo aus Amar und Trymacs tritt pro Show gegen wechselnde Teams an.

Pro Show sind 5 Stunden voll wechselnder Spiele geplant, in denen sich die Gäste einen Preis von 30.000 Euro erspielen können – aber nur, wenn sie sich gegen die beiden Hosts durchsetzen. Die Spiele kommen dabei aus wechselnden Kategorien, von Sport und Geschicklichkeit über Gaming bis hin zu Quizfragen. So ähnlich kennt man das auch von Formaten wie Schlag den Star.

Wer sind die Gegner? Am kommenden Samstag werden Amar und Trymacs gegen das Duo aus Sascha “UnsympathischTV” Hellinger und Nicolas “Inscope21” Lazaridis an. Die gehören ebenfalls zu den größten deutschen Kanälen auf Twitch und YouTube. Auch in Zukunft sollen bei Teammates Streamer-Duos als Gegenspieler eingeladen werden.

Es ist nicht das erste Mal, dass auf Twitch größere Show-Events veranstaltet werden. Unter anderem sorgte 2020 das Horrorcamp von Knossi und Sido für jede Menge Aufmerksamkeit und setzte sich an die Spitze der größten Twitch-Streams in Deutschland.