Trymacs hat weltweit die meisten Subs auf Twitch – Was macht ihn so erfolgreich?

Der deutsche Streamer Maximilian „Trymacs“ Stemmler steht aktuell auf Platz 1 bei Twitch – zumindest wenn es um die Subs, also kostenpflichtigen Abonnements, geht. Wir verraten euch, warum er aktuell so erfolgreich ist.

Das ist aktuell los: In den letzten Wochen dominiert Trymacs vor allem die deutsche Twitch-Szene. Mittlerweile ist der Streamer aber auch so erfolgreich, dass er weltweit für Aufsehen sorgt:

Er hat aktuell 61.110 Subs (Stand via Twitchtrackers: 16. Februar um 14:00 Uhr) – So viele Subs wie kein anderer Streamer weltweit. Der Platz 2 geht an den Kanadier xQc mit 56.093 Subs

Aber auch gemessen an den Zuschauerzahlen ist Trymacs stark unterwegs. In den letzten 30 Tagen gab es bei ihm 8 Streams mit über 100.000 gleichzeitigen Zuschauern (via Sullygnome)

In der Spitze schauten ihm sogar 293.000 Zuschauer gleichzeitig zu – dort öffnete er zusammen mit Papaplatte ein Pokémon-Display für 40.000 Euro

Für den deutschen Streamer läuft es aktuell also richtig gut. Doch woher kommt der Erfolg und was bietet er seinen Zuschauern überhaupt?

Pokémon-Hype sorgt für enorme Zuschauerzahlen

Was für Content zeigt Trymacs aktuell? Der Streamer ist momentan dem Hype rund um Pokémon-Karten total verfallen. In einem seiner letzten Streams fasste er seinen Tagesablauf wie folgt zusammen:

Im Stream öffnet er Booster von Pokémon-Karten

Danach zockt er live das Pokémon-Spiel Schwert und Schild

Nach dem Stream schaut er sich dann alte Anime-Folgen von Pokémon an

Am nächsten Tag fängt er damit an seine Pokémon-Karten zu sortieren oder sucht nach neuen Pokémon-Boostern, die er kaufen kann

Danach startet er wieder den Stream und öffnet erneut Pokémon-Booster

Hier seht ihr eines der Openings von Trymacs im Video.

Tatsächlich ist aber nicht nur der reine Hype rund um die Pokémon-Karten der Grund für seinen aktuellen Erfolg. So hatte Trymacs bereits vorher eine große Reichweite und zählte bereits dort schon zu den größten Streamern in Deutschland.

Außerdem hat der Streamer neben den Pokémon-Karten auch andere Projekte, die durchaus gut laufen:

Er spielt zusammen mit Rumathra auf dem Rust-Server RUSTplatz und war vorher Bestandteil eines anderen Rust-Servers, der beliebt bei den Zuschauern war

Er spielt regelmäßig mit anderen Streamern zusammen, wodurch sich die Reichweiten untereinander vergrößern – So gab es Streams mit MontanaBlack, die viel Anklang fanden

Das machen seine Pokémon-Streams so erfolgreich: Das Erfolgsrezept hierbei ist oftmals, dass Trymacs hohe Summen in alte Pokémon-Booster investiert. So öffnet er Displays aus den Anfängen der Pokémon-Zeit, die seit 20 Jahren verschlossen waren. Da kostet ein Display mit mehreren Boostern gerne mal über 10.000 Euro – eine Summe, die der normale Zuschauer nicht ausgeben kann und deshalb gerne beim Auspacken in den Streams zuschaut.

Es ist die Spannung bei jedem Booster-Pack, was die Streams ausmacht. So zieht man zwar selbst keine Karten, doch hofft selbst mit, dass sich in jedem Pack besonders seltene Monster befinden.

Wie geht es für Trymacs jetzt weiter? Der Streamer ist noch lange nicht fertig mit Pokémon und möchte auch die nächsten Wochen seine Zuschauer mit Pokémon-Karten an sich binden.

So versprach er als Dank für den Sub-Rekord ein weiteres, altes Display zu öffnen. Der Preis dafür liegt bei 16.000 Euro.

Was sind Subs auf Twitch? Damit sind Abonnements gemeint, die man bei einem Streamer abschließen kann. So bezahlt man eine gewisse Summe, um dann für einen Monat Vorteile bei den Streams zu haben und seinen Lieblingsstreamer zu unterstützen.

Vorteile könnten beispielsweise besondere Emotes sein, die nur durch einen Sub freigeschaltet werden oder die Teilnahme am Chat, der dann nur für Subscriber offen ist.



Das hat ein Streamer davon: Die Subs sind eine der besten Einnahmequellen auf Twitch. So bekommt ein Streamer Geld durch Werbung oder Spenden, doch er wird auch an den Einnahmen beteiligt, die durch ein kostenpflichtiges Abonnement eingeholt werden.



Trymacs hat 27.999 Tier-1-Subs. Die kosten bei Twitch 4,99 Dollar und der Streamer soll davon mindestens die Hälfe als Einnahmen bekommen. Dazu kommen dann noch 29.469 Prime-Subs – das ist der kostenlose Sub, den ein Amazon-Prime-Kunde jeden Monat abschließen kann.

So kam es zum Pokémon-Hype bei Streamern

Was steckt hinter dem Pokémon-Hype? Losgetreten wurde er von Logan Paul. Das ist ein großer YouTuber aus Amerika, der vor einigen Wochen ein Pokémon-Display im Wert von 300.000 Dollar öffnete.

Mittlerweile sprangen immer mehr Streamer und YouTuber auf den Trend auf. Sie öffnen für ihre Zuschauer teure Booster mit Pokémon-Karten. In Deutschland sind haufenweise Streamer im Pokémon-Hype. Trymacs ist hier nur der Anfang. So haben bereits Streamer wie MontanaBlack oder ungespielt Booster gekauft oder geöffnet.

Der Trend geht nun sogar so weit, dass der gesamte Pokémon-Markt am Explodieren ist. Das Display von Logan Paul, was vor einigen Wochen noch 300.000 Dollar kostete, ist mittlerweile an die 500.000 Dollar wert. Aber auch deutsche Pokémon-Karten werden immer teurer. Zuschauer möchten sich zwar nicht die ganz teuren Karten kaufen, doch kaufen sich Booster für etwas weniger Geld und sorgen dafür, dass auch dort der Markt kleiner und teurer wird.

Logan Paul hat bereits einen draufgesetzt und hat sich für 2 Millionen Dollar alte Pokémon-Karten gekauft:

