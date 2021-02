YouTuber Logan Paul kauft Pokémon-Karten für 2 Mio $ – Warum?

Der YouTuber Logan Paul hat sich den heiligen Gral der Pokémon-Karten gesichert – und das gleich 7-mal. Dafür musste der Amerikaner stolze 2 Millionen Dollar hinlegen.

Was hat Logan Paul gekauft? Der YouTuber hat sich 7 Displays des Base-Sets der 1. Generation gekauft. Das waren die ersten Pokémon-Karten, die jemals auf den Markt gekommen sind. Die Displays sind originalverpackt und seit über 20 Jahren ungeöffnet.

Von der englischsprachigen Version des Displays gab es laut Aussagen von Logan Paul aktuell nur 7 Angebote. Er kaufte gleich alle und musste dafür 2 Millionen Dollar zahlen. Aber warum ist das so teuer?

Pokémon-Hype sorgt für Rekord-Summen

Was ist so besonders an den Pokémon-Karten? Von diesen Karten gibt es in diesem Zustand weltweit nur noch wenige Exemplare. Sie stammen noch aus den 90er-Jahren und wurden seit etwa 20 Jahren nicht mehr in den Märkten verkauft.

Jedes Mal, wenn ein solches Display erneut geöffnet wird, werden die verbleibenden Displays nochmal wertvoller.

Die Displays sind zudem so wertvoll, da es sich um die englischen Versionen handelt. Dort sind die Karten am gefragtesten, da weltweit die größte Nachfrage nach englischen Karten besteht.

Warum hat Logan Paul die Karten gekauft? Bereits vor einigen Wochen öffnete der YouTuber ein solches Display in seinem Livestream. Dabei schauten 300.000 Leute zu und sie sammelten 130.000 Dollar für den guten Zweck. Genau das möchte Logan Paul jetzt wiederholen und kaufte deshalb die Displays.

Das erste Display soll bereits im Februar geöffnet werden. Dafür bietet Logan Paul jetzt Auktionen an, in denen man einzelne Booster ersteigern kann – Startpreis pro Booster ist 10.000 Dollar.

In diesem Video zeigt Logan Paul die Käufe der Pokémon-Karten.

Was kann in den Boostern stecken? Das ist reines Glücksspiel. Es gibt Booster, die nichtmal den Bruchteil der 10.000 Dollar wieder einspielen. Auf der anderen Seite kann man aber auch richtig seltene Karten ziehen, die gut und gerne über 50.000 Dollar wert sind. So stecken hier Karten wie Glurak, Turtok oder Bisaflor drin, die allesamt einen enormen Wert haben.

Dafür müssen die Karten allerdings bewertet werden. Beim ersten Opening vor ein paar Wochen wurden alle Holo-Karten mit einer 10/10 bewertet. Dazu gab es sogar noch die Bestätigung, dass es in dem Opening von Logan Paul gezogen wurde. Das dürfte den Preis nochmal steigern.

Das ist so verrückt an den Preisen: Nachdem Logan Paul das erste Display geöffnet hatte, ist der Hype rund um die Pokémon-Karten explodiert. Während der YouTuber damals noch 200.000 Dollar für das Display bezahlt hat, musste er für die jetzigen bis zu 400.000 Dollar hinlegen.

Generell sind die Preise der Karten gestiegen. Sogar deutsche Karten wurden teurer, da auch hierzulande YouTuber und Streamer fleißig am Öffnen der Karten sind.

Im Vergleich dazu kosteten die gleichen Karten im Jahr 2007 noch 500 Dollar. Nun sind diese Displays an die 400.000 Dollar wert. Eine Preissteigerung, die schwindelig macht.

Wie reagierten deutsche Streamer darauf? Der Streamer Trymacs, der zuletzt Pokémon-Karten im Wert von 40.000 Euro öffnete, reagierte auf das Video. Er selbst sagte, dass er wohl auch mitbieten möchte und zumindest ein Booster kaufen will. Ob das klappt werden wir spätestens am 27. Februar erfahren – dort öffnet Logan Paul dann das nächste Display.

