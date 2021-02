Twitch: Trymacs öffnet vor 260.000 Fans Pokémon-Karten – Kann Glück nicht fassen

Der deutsche Streamer Maximilian „Trymacs“ Stemmler hat erneut alte Pokémon-Booster geöffnet. Mit dabei war eine seltene Karte, mit der er wohl nicht gerechnet hat.

Das ist passiert: Trymacs ist aktuell total im Hype rund um Pokémon-Karte. Am Wochenende öffnete er ein Base-Set im Wert von 40.000 Euro. Nun, am Montag, folgte ein weiteres Booster-Display für stolze 12.000 Euro.

Der Ansturm auf das Opening war wieder riesig. In der Spitze schauten über 260.000 Zuschauer gleichzeitig zu. Im Schnitt hatte der Stream über 167.000 gleichzeitige Zuschauer.

Im Stream öffnete er ein Display von Team Rocket aus dem Jahre 2000. Die Karten sind also über 20 Jahre alt. Trymacs hatte dabei allerdings ordentlich Glück – und vor allem eine Karte ließ den Streamer vor Freude schreien.

„Die beste Karte, die ich jemals gezogen habe“

Was hat Trymacs gezogen? Aus einem Booster zog der Streamer ein Holo-Raichu in Secret Rare. Eine Secret Rare gehört eigentlich nicht zur Kollektion des Displays und wird dann als beispielsweise 101/100 Karte gezählt. Raichu war die allererste Secret Rare, die es jemals bei den Pokémon-Sammelkarten gab.

Wir binden euch hier den Clip ein, in dem er gerade das Raichu zieht:

Wie wertvoll ist diese Karte? Natürlich hat sie vor allem Sammler-Wert, denn immerhin wurde mit diesem Raichu der Startschuss der Secret Rares gelegt.

Dieses Raichu in einem guten Zustand (PSA 8 oder 9) wird für etwa 300 Euro verkauft. Allerdings gibt es aktuell kein Raichu, welches eine PSA 10, also den bestmöglichen Zustand, hat. Der Preis für dieses Raichu in der PSA 10 dürfte also erheblich über den 300 Euro liegen.

Was sagt Trymacs zu der Karte? Der Streamer kann sein Glück selbst kaum fassen. Er brauchte erst eine kurze Zeit, um zu realisieren, was er dort gezogen hatte. Ein wenig später sagt Trymacs dann noch: „Das ist die beste Karte, die ich jemals gezogen haben.“

Das ist eine starke Aussage, denn der Streamer verbringt in den letzten Tagen und Wochen eine Menge Zeit mit dem Öffnen von Pokémon-Boostern. So hat er schon mehrere Tausend Euro beim Öffnen der Booster ausgegeben – das kommt allerdings bei den zahlreichen Zuschauern gut an.

Ebenfalls viel Geld hat Trymacs in FIFA 21 gelassen. Der Hintergrund davon ist aber ein anderer. Er möchte beweisen, dass die Chancen auf einen guten Spieler in den Packs der Fußball-Simulation verdammt schlecht sind:

