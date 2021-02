Die 5 größten, weiblichen Twitch-Streamer in Deutschland

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Womit hat sie von sich reden gemacht? Lara Loft ist auch außerhalb von Twitch bekannt. So ist sie unter anderem auch Synchronsprecherin und hatte dort für viele Filme wie „Die Eiskönigin 2“ oder „Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers“ gesprochen. Sie hat allerdings auch Sprechrollen in diversen Videospielen.

Wer ist Lara Loft? Lara Trautmann, oder besser bekannt als Lara Loft, streamt auf Twitch die unterschiedlichsten Games. Dabei war sie zuletzt besonders aktiv in Among Us, Phasmophobia, WoW und Rust. Die meiste Zeit verbrachte sie allerdings in der Kategorie „Just Chatting“.

