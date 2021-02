Der Streamer Jeremy „Disguised Toast“ Wang ist auf Twitch bekannt geworden und mittlerweile hauptsächlich auf Facebook unterwegs. Er meint, dass das Streamen dort besser als bei Twitch sei.

Das ist Disguised Toast: Der Kanadier wechselte im November 2019 zu Facebook und streamt seitdem hauptsächlich dort. Gezockt werden die unterschiedlichsten Spiele, wie zuletzt Valorant oder Among Us.

Nun tauchte der Streamer wieder auf Twitch auf. Allerdings nur in einem Stream von kkatamina, die ihm einige Fragen stellte. Dort fiel dann auch die Aussage, dass Facebook Disguised Toast verändert hätte.

Facebook bannt nicht wegen „5 Sekunden Taylor Swift“

Warum soll Facebook besser sein? Dazu binden wir euch zunächst den Twitch-Clip von kkatamina ein, die mit Disguised Toast spricht:

Der Streamer meint, dass Facebook ihn zum Besseren verändert hätte. Dazu fügt er nicht ganz ernst gemeint an: „indem ich mir die Taschen vollstopfe“. Damit spielt Disguised Toast auf die Summe an, die Facebook angeblich für seine exklusiven Dienste gezahlt hat.

Ansonsten fügt der Streamer an: „Unbegrenzte Freiheit, zu tun, was ich will. Ich muss mich nicht mehr jeden Tag abrackern, um TFT zu streamen und um ein paar Zuschauer zu ergattern. […] Außerdem kann ich auf Facebook Musik hören – oh nein, 5 Sekunden Taylor Swift auf Twitch gespielt? Ich schätze, dein Account wird gebannt.“

Was meint der Streamer damit? Hier spielt Disguised Toast auf die unterschiedlichen Richtlinien auf Twitch und Facebook an. So kann man auf Facebook beispielsweise Musik spielen, während dieses Feature auf Twitch mittlerweile eingeschränkt wurde.

Außerdem hat der Streamer bei Facebook einen bezahlten Vertrag und ist nicht von seinen Zuschauern abhängig. Wenn es mal nicht läuft, dann bekommt er trotzdem sein Geld und muss nicht um Zuschauer betteln.

Twitch und die wechselnden Streamer: Der Wechsel von Disguised Toast zu Facebook kam zu einer Zeit, in der ohnehin zahlreiche Streamer der Plattform Twitch den Rücken kehrten. Vor allem die



Aber auch Facebook sicherte sich einige Namen, darunter auch Disguised Toast. Man möchte dem Giganten Twitch etwas Konkurrenz machen und sich ein ähnliches Netzwerk aufbauen.



Streaming auf Facebook – ein zweiseitiges Schwert

Das sind die Vorteile auf Facebook: Wie eben schon angesprochen, kann man hier ohne Probleme Musik hören. Twitch hingegen hat aufgrund von verschiedenen Skandalen und Klagen bereits strenge Regeln in Bezug auf Nacktheit und kopiergeschützte Musik eingeführt. Es kommt auch immer wieder zu Banns, die einzelne Streamer nicht nachvollziehen können.

Diskussionen gibt es rund um die Klarnamenpflicht auf Facebook. Hier können fiese Hater schneller mundtot gemacht werden, da man deren ganzen Namen kennt. Die Anonymität bei den Zuschauern ist nicht so groß, was für die Streamer oftmals einfacher ist.

Das sind die Nachteile auf Facebook: Die Klarnamenpflicht ist allerdings auch einigen Streamern und Zuschauern ein Dorn im Auge. Twitch lebt oftmals durch die Anonymität der Zuschauer und die geht auf Facebook verloren.

Außerdem schauen auf Facebook weniger Leute zu. Die größte Plattform zum Streamen ist Twitch. Das sah man auch am Absturz von Mixer. Die Plattform von Microsoft kaufte für viel Geld große Namen, wie etwa shroud oder Ninja, doch die streamten dort vor verhältnismäßig wenig Zuschauern. Die Plattform zerfiel und die beiden Streamer sind nun zurück auf Twitch.

Große Streamer auf Facebook müssen also mit weniger Zuschauern rechnen, doch haben dafür auf der anderen Seite einen guten Vertrag und sind damit finanziell abgesichert.

2019 äußerte sich MontanaBlack ebenfalls zum Thema Facebook. Damals kündigte er seinen Twitch-Vertrag, um sich mögliche Angebote anzuschauen. Über Facebook hatte er allerdings nichts Gutes zu sagen. Die Plattform sei für ihn „Schmutz“:

