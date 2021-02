Der Spieler Juan „Hungrybox“ DeBiedma ist eine Legende in Super Smash Bros. Melee und ein Twitch-Streamer. Er ist für seine ausufernden Jubel-Rufe nach einem Sieg bekannt. Nun übertrieb er es aber und jubelte so heftig über einen Sieg, dass er das Bewusstsein verlor.

Wer ist das? Der 27-jährige US-Amerikaner Juan Manuel DeBiedmas ist als „HungryBox“ bekannt. Er hat Wurzeln in Argentinien.

Hungrybox zählt zu den besten und erfolgreichsten E-Sportlern der Geschichte in Super Smash Bros. Melee. Er spielt Games aus der berühmten Brawler-Reihe von Nintendo professionell seit 2007 und gilt als der beste Pummeluff-Spieler der Welt. Er war 2017, 2018 und 2020 Smash Summit Champion und hat 5-mal die DreamHack gewonnen. Der hat’s also mal so richtig drauf.

Bei Spielen der Reihe „Super Smash Bros.“ treten Videospiel-Helden in einem Kampf gegeneinander an. Pikachu prügelt sich hier mit Mario und Sonic. Erfolgreiche Spieler und Spielerinnen spezialisieren sich auf einen Charakter und meistern den bis zur Perfektion.

Twitch-Streamer gewinnt Online-Turnier und jubelt einfach zu hart

So wurde er ohnmächtig: Aktuell spielt Hungrybox die 2018er-Version seiner Lieblings-Reihe: Super Smash Bros. Ultimate. Hier bestritt er ein Online-Turnier, das „Eastcoast Fridays“ und spielte sich da offenbar in einen Rausch.

Als er das Turnier gewann, brach er in einen derartigen Jubel aus, dass er kurzfristig das Bewusstsein verlor und vom Stuhl sank. Nach etwa 10 Sekunden murmelte er dann: „Es geht mir gut.“

„Diesmal war es irgendwie anders“

Das sagt der Streamer zu dem Vorfall: Hungrybox hat den Vorfall im Nachhinein in einem Video erklärt (via youtube). Die kurzzeitige Ohnmacht kam nach einem 6 Stunden-Stream.

„Ich schwitze. Ich bin müde. Aber ich bin auch total fokussiert. Ich entscheide mich, dass ich den Preis mehr will als alles andere auf der Welt. Ich fange an, eines der besten Online-Melees zu spielen, das ich je hatte.“ Hungrybox

Hungrybox ist es gewohnt, ausgelassen zu jubeln, doch diesmal war es anders. Er sagt: Es war diesmal so, als war eine Wolke im seinem Kopf und ihm wurde schummrig. Es war viel stärker, als sonst wenn er sich normalerweise freut. Das führte dazu, dass er das erste Mal in seinem Leben in Ohnmacht fiel.

Der Twitch-Streamer glaubt, es lag daran, dass er zu wenig getrunken und gegessen und nicht an einem Gesundheitsproblem

Hungrybox ist bekannt dafür, sich außerdentlich laut zu freuen, aber diesmal hat er es offenbar übertrieben.

In einem Video sieht man, wie sich Hungrybox normalerweise freut. Das ist eine ziemliche Show:

Kann sowas auch schlimm ausgehen? Was Hungrybox hier erzählt, ist ein Muster, dass immer wieder auftaucht: Gamer vertiefen sich so in ein Spiel, dass sie alles um sich herum vergessen.

In der Vergangenheit haben wir auf MeinMMO häufiger darüber berichtet, dass Spieler nach exzessivem Zocken gestorben sind. Nicht immer sind die Todesumstände klar. Aber Dehyradtion und Erschöpfung scheinen eine große Rolle zu spielen:

