FIFA 22 Web App wird heute deaktiviert – Wann geht es weiter?

FIFA 22 wird der neuste Ableger der Fußball-Simulation von EA und erscheint offiziell am 01. Oktober für PS5, Xbox Series X | S, Stadia, PC, PS4 und Xbox One. D...

Habt ihr die FIFA 22 Web App noch genutzt, oder seid ihr mit eurem „alten“ Ultimate Team sowieso schon durch? Oder spielt ihr generell lieber FIFA 22 weiter, anstatt in FIFA 23 weiterzumachen? Erzählt es uns in den Kommentaren.

Das gilt für FIFA 23: Für FIFA 23 steht eine neue Version der Web App an. Die erscheint aber nicht heute, sondern erst in knapp einer Woche. Alles zum Start der FIFA 23 Web App erfahrt ihr hier.

Das gilt für FIFA 22: Wenn ihr euer FIFA 22 Ultimate Team weiter per App managen wollt, sobald die Web App deaktiviert ist, werdet ihr auf die Companion App zurückgreifen müssen. Das geht dann aber nur noch per Smartphone oder Tablet.

Um welche App geht es? Es geht erstmal nur um die FIFA 22 Web App , also die Variante im Browser, die man beispielsweise auch am PC verwenden kann. Die Companion App zu FIFA 22 wiederum scheint nicht betroffen zu sein.

Wann wir die FIFA 22 Web App deaktiviert? Bei EA Help wurde angekündigt, dass die FIFA 22 Web App heute, am 16. September 2022, deaktiviert wird. Eine offizielle Uhrzeit ist derzeit noch nicht bekannt – nach aktuellem Stand ist der Login noch verfügbar.

Insert

You are going to send email to