FIFA 22: Web App startet morgen – Alle Infos zu Release und Login

FIFA 22 wird der neuste Ableger der Fußball-Simulation von EA und erscheint offiziell am 01. Oktober für PS5, Xbox Series X | S, Stadia, PC, PS4 und Xbox One. D...

Wofür ist die App gut? Über die FIFA 22 Web App und Companion App könnt ihr euren Verein in Ultimate Team managen. In den vergangenen Jahren boten die Apps verschiedene Funktionen, die ihr auch dieses Jahr erwarten könnt.

Brauche ich einen Download für die Web App? Nein, die FIFA 22 Web App läuft über den Browser. Ihr benötigt also keinen Download. Stattdessen steuert ihr die App einfach über euren jeweiligen Browser auf dem PC oder über Mobile-Gerät an.

Allerdings ist aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre damit zu rechnen, dass die Web App um 19:00 Uhr deutscher Zeit erscheint. Möglich allerdings, dass es dann erstmal zu Server-Schwierigkeiten kommt, sollten zu viele User auf einmal in die App wollen. Wir halten euch hier am Release-Tag auf dem Laufenden!

Wann startet die FIFA 22 Companion App? Die Companion-App ist die Handy-Version der Web App, die ihr auf euer Smartphone laden könnt. Die FUT 22 Variante startet einen Tag nach der Web App, also am 23. September 2021.

Wann erscheint die FIFA 22 Web App? Die FIFA 22 Web App erscheint laut offiziellen Informationen von EA Sports morgen, am 22. September 2021. Damit startet sie am selben Datum wie der Early Access zu FIFA 22.

Insert

You are going to send email to