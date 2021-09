So spielt ihr FIFA 22 als Erste vor dem Release – Alles zum Early Access

FIFA 22 wird der neuste Ableger der Fußball-Simulation von EA und erscheint offiziell am 01. Oktober für PS5, Xbox Series X | S, Stadia, PC, PS4 und Xbox One. D...

Dies sind bisher alle bekannten Optionen, um früher auf das Spiel zuzugreifen. Darüber hinaus wird es auch in diesem Jahr voraussichtlich wieder eine Web App geben, mit der ihr an eurem Ultimate Team basteln könnt. Alle Infos zur Web App findet ihr hier .

Wie EA auf der Seite zu FIFA 22 ( via EA ) schreibt, kann man als EA-Play-Pro-Mitglied mit Origin oder der EA-App auf Windows ab dem 22. September auf die Ultimate Edition zugreifen. In diesem Falle handelt es sich nicht um ein zeitbegrenztes Trial, sondern um unbegrenzten Zugriff.

Wenn ihr die Ultimate Edition von FIFA 22 vorbestellt, bekommt ihr einen Vorabzugang von vier Tagen. Mit dieser Spielvariante könnt ihr also ab dem 27. September spielen – und das in vollem Umfang. Darüber hinaus bietet die Ultimate Edition weitere Boni, die ihr hier findet. Allerdings ist die Spezialversion auch ein ganzes Stück teurer als die Standard-Edition: Auf den Konsolen kostet sie 99,99 Euro, auf dem PC 79,99 Euro. Die Standard-Version kostet in der Regel 20,00 Euro weniger.

Wenn ihr trotzdem wissen wollt, was euch im Spiel erwartet, schaut in unsere Release-Übersicht zu FIFA 22. Hier sind alle Informationen zusammengestellt.

Was ist mit einer Demo? Hinsichtlich einer Demo scheint es aktuell, als würde FIFA 22 denselben Weg gehen, wie FIFA 21 im vergangenen Jahr: Da gab es keine Demo. Bislang ist auch nichts Gegenteiliges zu FIFA 22 bekannt. Dementsprechend ist davon auszugehen, dass wir auch in diesem Jahr auf eine Demo verzichten müssen.

