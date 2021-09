FIFA 22 wird der neuste Ableger der Fußball-Simulation von EA und erscheint offiziell am 01. Oktober für PS5, Xbox Series X | S, Stadia, PC, PS4 und Xbox One. D...

Das könnt ihr beachten: Wenn der Early Access online geht, dürften auch erste Aufgaben in Ultimate Team verfügbar sein. Hier kann es sich lohnen, nach einfachen Aufgaben zu suchen. Beispielsweise solchen, die Münzen für Siege in Squad Battles bringen, einfache Trading-Aufgaben – und ähnliches.

Wichtig: Meldet euch explizit in Ultimate Team ab, bevor ihr euer Spiel schließt. Denn: Man kann die Web App nicht nutzen, wenn man beispielsweise auf der Konsole angemeldet ist. Schließt man das Spiel einfach ohne Abmeldung aus FUT, kann es bis zu 30 Minuten dauern, bis FUT verstanden hat, dass ihr nicht mehr online seid – und lässt euch nicht in die Web App.

All diese Dinge kann man natürlich auch im FUT-Menü des Spiels machen. Da wird euch aber Trial-Zeit abgezogen, die ihr auch auf dem Platz verbringen könntet. Deshalb: Nutzt für alles, was im Menü zu erledigen ist, die Web App – dann spart ihr Zeit zum Spielen.

Heute, am 22. September, starten die ersten Spieler in den Early Access von FIFA 22 . Allerdings gibt es für den Großteil der Spieler ein 10-Stunden-Limit, nachdem das Spiel erstmal wieder beiseite gelegt werden muss. Wenn ihr die Zeit effektiv für Ultimate Team nutzen wollt, solltet ihr ein paar Dinge beachten.

