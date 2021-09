Bei FIFA 22 startet am 22.09.2021 der Early Access mit EA Play. Hier kann man 10 Stunden noch vor dem Release spielen. Wir schauen auf den Inhalt und die Start-Uhrzeit.

Was ist das FIFA 22 Trial mit EA Play? Die Trial-Version mit EA Play gibt euch einen 10-Stunden-Zugang zu FIFA 22, der ab dem 22. September gültig ist. In diesem Zeitraum könnt ihr FIFA 22 unbegrenzt spielen. Von Ultimate Team über den Karrieremodus bis hin zu Volta sind alle Inhalte verfügbar.

Sind die 10 Stunden abgelaufen, endet auch der Zugriff auf die Trial-Version. Euren FUT-Fortschritt könnt ihr allerdings in das Vollspiel mitnehmen, wenn ihr es euch zum FIFA 22 Release holt.

Die Trial-Version gibt euch also eine Möglichkeit, hier schonmal vorzulegen – wie übrigens auch die FIFA 22 Web App.

Was benötige ich für das EA Play Trial? Grundsätzlich benötigt ihr einfach nur eine EA Play Mitgliedschaft auf der Plattform eurer Wahl, um den Early Access nutzen zu können. Dann bekommt ihr Zugriff auf die Trial-Version.

FIFA 22 Early Access mit EA Play – Start & Uhrzeit

Um welche Uhrzeit startet FIFA 22 mit EA Play? Nach aktuellem Stand gibt es noch keine offizielle Uhrzeit für den Start. Lediglich das Datum, der 22. September 2021, wurde offiziell bestätigt.

Im FIFA-Subreddit wird aktuell allerdings diskutiert, dass das Trial am 22. September um 19:00 Uhr deutscher Zeit starten könnte (via reddit). Als Grundlage hierfür wird ein Posting auf Twitter verwendet, das aktuell aber nicht mehr verfügbar ist.

Es ist also möglich, dass die Trial-Version erst am Abend verfügbar ist. Wir halten euch an dieser Stelle auf dem Laufenden, sobald es offizielle Informationen gibt.

Gibt es einen Pre-Load für das FIFA 22 Trial? Nach aktuellem Stand gibt es noch keine offizielle Informationen über einen Pre-Load der Trial-Version mit EA Play. Zumindest im Falle von Steam sieht es laut einem Tweet seitens EA Help auch nicht aus, als würde ein Pre-Load angeboten werden.

Sobald es hier neue Informationen gibt, halten wir euch auf dem Laufenden.

Was nützt der Early Access mit EA Play in FUT?

So kriegt ihr einen Vorteil: Grundsätzlich kann man über das Spielen des Spiels Münzen verdienen. Gerade während des Early Access kann das interessant sein, da man frühzeitig Budget für Aktivitäten auf dem Transfermarkt bekommt. Setzt man das dann wiederum auf dem Transfermarkt in der Web App ein, kann man unter Umständen davon profitieren, dass noch nicht so viele Spieler dabei sind – und ein paar Schnäppchen machen.

Gleichzeitig soll es einige Bonusinhalte während des Early Access in FUT geben.

Ein untauschbarer 80-84 Player Pick und ein Team of the Week Leih-Spieler (10 Spiele) können über spezielle Early-Access-Ziele verdient werden

TOTW 1 mit verbesserten Karten geht in der Zeit online.

Während des Early Access gibt es besondere Live-FUT-Freundschaftsspiele, bei denen man um Pack-Belohnungen spielt.

Außerdem wird es eine Ones-to-Watch-SBC geben.

Mehr zum Start in FUT erfahrt ihr hier.

Die Kosten für EA Play

Was kostet EA Play? Die Kosten hängen von der Plattform eurer Wahl ab.

Xbox und Playstation kosten aktuell monatlich 99 Cent (via EA Play). Wichtig: Im Xbox Game Pass ist EA Play schon enthalten.

3,99 Euro pro Monat sind es mit Origin oder Steam

Eine weitere Alternative ist EA Play Pro für 14,99 Euro im Monat.

Was ist EA Play Pro? EA Play Pro ist für den PC via Origin oder EA-App verfügbar und gewährt unter anderem Vollzugriff auf verschiedene Spezial-Versionen bestimmter Spiele.

Das ist bei FIFA 22 mit der Ultimate Edition der Fall. Die ist dann auch ab dem 22. September für Pro-Mitglieder verfügbar – und das zeitlich unbegrenzt.

EA Play kündigen: Man kann EA Play jederzeit kündigen. Wer also nach dem FIFA-Trial schon genug davon hat, kann danach auch das Abonnement wieder beenden. So ist es beispielsweise möglich, sich für 99 Cent das Trial zu sichern, und sich danach wieder abzumelden.

Wenn ihr schon frühzeitig ins Spiel startet, kann es sich lohnen, nach starken Spielern für Ultimate Team zu suchen. Hier findet ihr 10 gute Spieler für den Start in FUT.