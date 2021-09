Das erste Team of the Week in FIFA 22 ist bekannt. Im TOTW 1 stehen gleich einige starke Spieler, die mit einer Spezialkarte ausgerüstet werden.

Was ist das TOTW? Im TOTW stehen Spieler, die sich im Laufe der Woche mit starken Leistungen im realen Fußball hervorgetan haben. Sie erhalten eine Spezialkarte mit verbesserten Werten, die auch auf dem Transfermarkt höhere Preise erzielt.

In FIFA 22 steht nun bereits das erste TOTW an. Und das, obwohl der offizielle Release des Spiels erst am 01. Oktober ansteht. Allerdings gibt es bereits Wege, in Ultimate Team zu starten.

Der Early Access mit EA Play startet bei FIFA 22 heute

Auch die Web App startet und bringt die Möglichkeit, ein Team zu basteln

Nun schauen wir aber auf das erste Team der Woche. Hier erfahrt ihr, wer diesmal dabei ist.

Das TOTW 1 in FIFA 22

Das erste Team der Woche

Das ist das TOTW 1: Das erste Team der Woche hat gleich einige spannende Spieler aufzubieten. Eine der Top-Karten hat Bayerns Joshua Kimmich erhalten, der gleich eine 90 im Gesamtrating aufweist. Ebenso stark ist Liverpools Salah, der mit Pace, Schuss und Dribbling punktet.

Dahinter folgen starke Karten für Dzeko (85), Thiago Silva (86) und Toney (84). Das komplette TOTW 1 seht ihr hier:

Startelf:

TW: Bounou (84)

IV: Thiago Silva (86)

IV: David Garcia (82)

RAV: Faraoni (81)

ZDM: Kimmich (90)

LM: Diaz (83)

RM: Sarr (82)

RF: Salah (90)

ST: Dzeko (85)

ST: Toney (84)

LF: Vinicius Jr.

Bank:

TW: Horn (81)

LV: Pedro Rebocho (81)

ZOM: Wirtz (82)

ZOM: Blas (81)

ZM: Toornstra (81)

ST: Caputo (82)

ST: Diallo (81)

RV: Konoplia (75)

ST: Kamara (79)

RF: Berterame (79)

ST: Douglas Vieira (78)

ST: Turgott (74)

Die Bundesliga im TOTW 1

Neuer Feature-Spieler im TOTW: Toney ist der erste Spieler, der eine sogenannte “Featured TOTW”-Karte bekommt. Er bekommt damit gleich einen stärkeren Leistungsboost, als die übrigen Spieler. Was dahinter steckt, erfahrt ihr im Artikel zu den FUT-Neuerungen.

Diese Spieler sind dabei: Gleich drei Spieler aus der Bundesliga sind im ersten TOTW dabei.

Die Bundesligisten im TOTW 1

Der bereits erwähnte Joshua Kimmich steht mit seiner 90er-Karte ganz oben und hat tolle Werte in allen Bereichen, die man im zentralen Mittelfeld braucht.

Kölns Keeper Timo Horn ist dabei, mit einer guten Torhüter-Karte. Allerdings dürfte es auch Nicht-TOTW-Keeper in FIFA 22 geben, die günstiger ausfallen und ebenso stark sind.

Leverkusens Talent Wirtz ist dabei und punktet vor allem mit guten Werten bei Pass und Dribbling. Er dürfte ein guter Spielmacher sein. Allerdings dürfte es auch hier günstigere Alternativen geben.

Die TOTW-Karten dürften zum Start allerdings ziemlich teuer werden. Wenn ihr nach günstigen, aber starken Alternativen für euer Team sucht, schaut mal hier vorbei: 10 perfekte Spieler für den Start in FUT.