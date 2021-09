In FIFA 22 gibt es erneut eine Pack-Animation. Wenn ihr frühzeitig sehen wollt, ob ein Walkout drin steckt, könnt ihr auf ein paar Details achten. Aber ihr müsst euch damit ganz schön beeilen.

Was ist ein Walkout? Als “Walkout” werden in FIFA Ultimate Team Spieler bezeichnet, die beim Pack-Öffnen durch das Bild laufen. Das passiert ausschließlich bei hoch bewerteten Spielern über einem Rating von 86.

Doch schon bevor der Spieler durchs Bild rennt, konnte man in der Vergangenheit an Details der Animation erkennen, welche Art von Spieler sich in dem Pack befindet.

Gerade bei den langen Animationen, wie etwa in FIFA 21, konnte man so frühzeitig erkennen, ob man diesen Teil des Pack-Openings einfach gleich überspringt.

In FIFA 22 kann man ebenfalls wieder auf Details achten, um zu sehen, was für eine Karte am Ende der Animationen erwarten kann. Allerdings ist das fast schon nicht mehr nötig.

Kurze Pack-Animation in FIFA 22 zeigt schnell, was drin steckt

So erkennt ihr die Karten-Typen: In FIFA 22 ist die Animation zu den Packs nach aktuellem Stand deutlich kürzer als früher. Es gibt keine Tore mehr oder einen Tunnel, durch den man auf die Karte zufährt.

Stattdessen sehen wir direkt ein Podest inklusive der leeren Karte, die dann recht schnell mit den Informationen Nationalität, Position, Verein, Spieler und Rating gefüllt wird.

Unterschiede sehen vor allem so aus:

Einen Walkout (also über 86) erkennt man an zahlreichen Flammen, die aus dem Podest schießen. Allerdings läuft der Spieler sowieso schnell ins Bild.

Ein Walkout mit Wert über 88 bekommt außerdem Scheinwerfer über dem Podest. Das ist ein Zeichen, das man frühzeitig erkennen kann.

Ein Spieler zwischen 83 und 85 bekommt zwei Flammen an den Seiten des Podests.

Unter 82 gibt es kein Feuer auf dem Podest.

Wenn ihr euch das ganze einmal anschauen möchtet, könnt ihr beispielsweise in dem Video von YouTuber Vizeh eine Übersicht der Animationen sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Community von Animation gespalten: Schaut man in die Kommentare bei YouTube oder im FIFA-Subreddit (via reddit), findet man gemischte Einschätzungen zur neuen Pack-Animation – schon jetzt, vor dem FIFA 22 Release.

Da gibt es einige, die freuen sich über die deutlich verkürzte Pack-Animation. Hier wird angeführt, dass langwierige Pack-Animationen einfach nur den Öffnungs-Prozess in die Länge ziehen. Wer überspringt, kriegt am Ende aber die Walkout-Animation nicht zu sehen. Dank der kürzeren Animation ist das nun aber kein Problem mehr.

Andere wiederum ärgern sich darüber, dass die Animation so kurz ist. Hier ginge der Hype verloren, und das kurze Rätselraten, welcher Spieler wohl in einem Pack auf einen wartet. Das langsame Anzeigen der Nationalität, Position und des Clubs weckte Vorfreude, wenn tatsächlich ein guter Spieler im Pack steckt. Das werde nun quasi abgeschnitten.

Dementsprechend ist es auch nicht mehr so dringend nötig, auf Hinweise hinsichtlich der Walkouts zu achten. Denn: Die Animation läuft so schnell ab, dass man eh recht schnell sieht, was drin steckt.

Wie seht ihr die neue Animation? Hättet ihr euch das ganze länger gewünscht – oder ist die kurze Variante etwas für euch? Erzählt es uns in den Kommentaren.

Eine wichtige Änderung gibt es bei den Packs in FIFA 22 dieses Jahr übrigens unabhängig von der Animation: Die wichtigen Preview-Packs kehren in FIFA 22 zurück.