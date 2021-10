FIFA 22 wird der neuste Ableger der Fußball-Simulation von EA und erscheint offiziell am 01. Oktober für PS5, Xbox Series X | S, Stadia, PC, PS4 und Xbox One. D...

Welche Trading-Methode nutzt ihr in FIFA 22? Erzählt es uns doch gerne in den Kommentaren!

Habt ihr alles richtig gemacht und einen Haufen an günstigen Silber-Karten gekauft, geht es nun darum diese auf dem Transfermarkt anzubieten. Nutzt dafür den Preisvergleich und bietet die Karten immer ein wenig höher an, als sie aktuell wert sind. Nun könnt ihr euch entspannen, ein Runde FIFA spielen und warten bis die Karten verkauft sind. Am Ende solltet ihr alle Karten mit einem Gewinn losgeworden sein.

Ihr wollt die besten Spieler in FIFA 22 Ultimate Team verpflichten? Dann braucht ihr richtig viele Münzen. Wir verraten euch die einfachste Methode, mit der ihr ordentlich Coins in FUT verdienen könnt.

