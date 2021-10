In FIFA 22 Ultimate Team sind Top-Karten plötzlich so günstig wie noch nie

Der Transfermarkt in FIFA 22 Ultimate Team spielt verrückt und richtig starke Karten sind so günstig wie noch nie. Doch warum gibt es aktuell so viele Schnäppchen?

In den vergangenen Jahren waren Top-Karten immer mit hohen Preisen verbunden. Ihr wolltet in FIFA 21 einen 86er Pogba für euer Mittelfeld? – dann musstet ihr kurz nach dem Release noch 233.000 Coins auf den Tisch legen.

In FIFA 22 kostet Pogba (87), der sogar einen Punkt stärker ist, aktuell nur ca. 115.000 Münzen.

Pogba ist in FIFA 22 im Rating gestiegen und kostet trotzdem weniger, als vor einem Jahr in FIFA 21.

So stark fallen die Preise aktuell: Der Transfermarkt von FUT 22 zeigt sich ziemlich freundlich zu dem Budget der Spieler. Richtig starke Karten gibt es aktuell für ungewöhnlich niedrige Preise.

Hier seht ihr ein paar Karten, die seit dem Release von FIFA 22 ordentlich im Preis gefallen sind (Stand 08.10.2021):

Haaland (88) kostete zum Release 72.000 Münzen -> jetzt 33.000 Münzen

Lukaku (88) kostete zum Release 48.000 Münzen -> jetzt 23.000 Münzen

Goretzka (87) kostete zum Release 185.000 Münzen -> jetzt 160.000 Münzen

Werner (84) kostete zum Release 40.000 Münzen -> jetzt 25.000 Münzen

Rashford (85) kostete zum Release 155.000 Münzen -> jetzt 120.000 Münzen

Lewandowski (92) kostete zum Release 57.000 Münzen -> jetzt 41.000 Münzen

Ein rapider Preisverfall vieler Karten, der die FUT-Spieler freuen dürfte. Denn jetzt können sich viel mehr Spieler Top-Karten leisten.

So war es in FIFA 21: Im letzten FIFA-Teil war das noch ganz anders und starke Karten hatten zum Beginn noch ziemlich hohe Preise. Wir zeigen euch die Werte von Top-Karten von damals (7 Tage nach Release von FIFA 21) und vergleichen die mit den Karten aus FIFA 22 (7 Tage nach Release von FIFA 22).

Bedenkt dabei, dass nicht alle Karten in beiden Teilen dieselben Werte haben. Sie sind aber vergleichbar und unterscheiden sich maximal in einem Punkt vom Gesamtrating.

Spieler Preis in FIFA 21 (7 Tage nach Release) Preis in FIFA 22 (7 Tage nach Release) Rashford 196.000 Münzen 120.000 Münzen Lewandowski 213.000 Münzen 41.000 Münzen Havertz 114.000 Münzen 4.612 Münzen C. Ronaldo 1.700.000 Münzen 1.300.000 Münzen Pogba 233.000 Münzen 115.000 Münzen

Spannend ist hier, dass Lewandowski in FIFA 22 sogar einen Punkt stärker geworden (91 -> 92) und außerdem viel besser zur aktuell Spiel-Meta passt. Dennoch ist sein Preis in FIFA 22 viel geringer, als in FIFA 21 zum selben Zeitpunkt.

Der Vergleich zeigt also, dass die Karten in FIFA 22 wirklich viel günstiger sind. Doch woran liegt das?

Warum sind die Preise in FUT 22 so niedrig?

Was sind die Gründe für die günstigen Preise? Auf reddit wird das Thema aktuell heiß diskutiert und die FIFA-Spieler versuchen zu ergründen, warum der Transfermarkt so niedrige Preise hat.

Hier sind die Theorien spannendsten Theorien, die alle darauf basieren, dass die FUT-22-Spieler deutlich mehr starke Karten erhalten:

Vermutlich werden viele der oben genannte Gründe für mehr starke Karten auf dem Transfermarkt verantwortlich sein, was dementsprechend die Preise sinken lässt. Wir sind gespannt, wie lang es noch so weitergeht und ob wir demnächst Cristiano Ronaldo und Kylian Mbappé zum Spottpreis kriegen können.

Was sagt ihr zu den Preisen auf dem Transfermarkt von FUT 22? Habt ihr euch schon ein paar Top-Karten gegönnt? Erzählt es uns doch in den Kommentaren!

Falls ihr noch auf der Suche nach ein paar starken Karten seid, dann haben wir ein schönes Premier League Team für euch zusammengestellt:

FIFA 22: Hier ist ein richtiges starkes Premier League Team für unter 50.000 Münzen