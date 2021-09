FIFA 22 verändert FUT Champions – So läuft die neue Weekend League

In FIFA 22 werden FUT Champions und die Weekend League umstrukturiert. Wir zeigen den Ablauf, die Qualifikation, FUT Champions Rewards und wann die erste Weekend League startet.

Was ist FUT Champions? FUT Champions ist der Modus in Ultimate Team, der Spielern die besten Belohnungen bringt. Allerdings muss man sich erstmal qualifizieren, um daran teilnehmen zu können.

In der Vergangenheit lief FUT Champions ausschließlich in Form der “Weekend League” ab, die immer am Wochenende stattfand. In FIFA 22 läuft das ganze aber etwas anders, und auch die Zeitpläne ändern sich.

Hier findet ihr die Übersicht zu FUT Champions in FIFA 22.

FUT Champions – Das ist dieses Jahr neu

Die wichtigste Änderung: Anstatt einer kompletten Konzentration auf das Wochenende gibt es nun auch “Champions Play-Offs”, die unter der Woche stattfinden. Für die könnt ihr euch qualifizieren, indem ihr Division Rivals spielt und Qualifikationspunkte sammelt.

In den Play-Offs wiederum müsst ihr die sogenannte “Ladder” erklimmen, um euch für die “Finals” zu qualifizieren. Allerdings gibt es bereits in den Play-Offs Belohnungen, die ihr euch sichern könnt – ob ihr die Finals erreicht, oder nicht.

Die Champions Finals finden dann immer am Wochenende statt – sie sind also die neue Version der Weekend League. Habt ihr euch einen Zugang erspielt, könnt ihr den frei für das Wochenende einsetzen, das euch am best passt.

So laufen die neuen FUT Champions Finals – Start der ersten Weekend League

Wann startet die erste Weekend League? Im FUT Champions Menü wird aktuell angezeigt, dass die erste Weekend League am 08. Oktober 2021 stattfinden wird.

Damit läuft sie eine Woche nach dem offiziellen FIFA 22 Release an. Vorher kann man über Early Access oder die Ultimate Edition in FUT einsteigen.

In FIFA 22 wird der Start am 08. Oktober angezeigt

So gibts Belohnungen: Habt ihr es in die Weekend League geschafft, müsst ihr dort voraussichtlich bis zu 20 Spiele absolvieren. Je nachdem, wie viele Punkte ihr sammelt, bekommt ihr auch Belohnungen.

Dieses Jahr gibt es allerdings nicht nur Punkte für Siege. Auch Niederlagen können euch Zähler einbringen. Nach aktuellem Stand sieht das System so aus:

Siege bringen 4 Punkte

Niederlagen bringen einen Punkt

Um die unterschiedlichen Ränge zu erreichen, müsst ihr folgende Zählmarken erreichen:

Rang 6: 8 Punkte

Rang 5: 16 Punkte

Rang 4: 32 Punkte

Rang 3: 44 Punkte

Rang 2: 56 Punkte

Rang 1: 68 Punkte

Wann gibt es Belohnungen? Hier gibt es eine Neuerung: Ihr erhaltet eure FUT Champions Belohnungen, sobald ihr eure 20 Spiele absolviert habt. Alternativ gibt es sie, sobald der jeweilige Wettbewerb beendet ist. Ihr braucht also nicht mehr auf den folgenden Donnerstag warten.

So läuft die Qualifikation zur Weekend League

Das müsst ihr tun: Habt ihr es über Division Rivals geschafft, euch für die Play-Offs zu qualifizieren, könnt ihr dort um den Einzug in die Finals spielen.

Hier müsst ihr insgesamt 9 Matches spielen, mit denen ihr Belohnungen und ein FUT Champions Finals Token bekommen könnt. Dieses Token könnt ihr dann für die Weekend League einsetzen.

Um es zu bekommen, braucht ihr insgesamt 24 Punkte. Auch hier gilt:

Ein Sieg bringt 4 Punkte

Eine Niederlage bringt einen Punkt

Dementsprechend würde man sich beispielsweise mit 5 Siegen und 4 Niederlagen für die Weekend League qualifizieren.

So läuft FUT Champions dieses Jahr

FUT Champions Play-Offs Belohnungen in FIFA 22

Hier findet ihr alle eine Übersicht aller FUT Champions Belohnungen der Play-Offs in FIFA 22. Dies sind die Spiele, die ihr über die Woche absolvieren könnt.

Rang IV (Champions Play-Offs, 8 Punkte)

2 Jumbo Premium Gold-Pack

Rang III (Champions Play-Offs, 16 Punkte)

1 Goldspieler-Pack

1 Premium Goldspieler-Pack

Rang II (Champions Play-Offs, 24 Punkte)

2 Premium Goldspieler-Pack

1 Goldspieler-Pack

1 Finals-Qualifikation-Token

Rang I (Champions Play-Offs, 32 Punkte)

1 Mega-Pack

2 Seltene-Gold-Pack

1 Jumbo Gold-Pack

1 Finals-Qualifikation-Token

FUT Champions Finals Belohnungen in FIFA 22

Hier findet ihr die Übersicht aller FUT Champions Finals Belohnungen in FIFA 22. Dies sind die Spiele, die ihr am Wochenende absolvieren könnt.

Rang VI (Champions Finals, 8 Punkte)

1 Player Pick (1 von 3 FUT Champions Spieler)

2 Jumbo Premium Gold-Packs

1 Prime-Goldspieler-Pack

500 Champions-Qualifikations-Punkte

5.000 Münzen

Rang V (Champions Finals, 20 Punkte)

2 Player Picks (1 von 3 FUT Champions Spieler)

1 Premium Goldspieler-Pack

1 Jumbo Premium Gold-Pack

500 Champions-Qualifikations-Punkte

10.000 Münzen

Rang IV (Champions Finals, 32 Punkte)

2 Player Picks (1 von 4 FUT Champions Spieler)

1 Prime-Goldspieler-Pack

2 Mega-Pack

1.000 Champions-Qualifikations-Punkte

15.000 Münzen

Rang III (Champions Finals, 44 Punkte)

2 Player Picks (1 von 4 FUT Champions Spieler)

1 Jumbo-Seltene-Spieler-Pack

1 Premium-TOTW-Pack

1.500 Champions-Qualifikations-Punkte

35.000 Münzen

Rang II (Champions Finals, 56 Punkte)

3 Player Picks (1 von 5 FUT Champions Spieler)

1 Mega-Pack

1 Jumbo-Seltene-Spieler-Pack

1 Premium-TOTW-Pack

2.000 Champions-Qualifikations-Punkte

60.000 Münzen

Rang II (Champions Finals, 56 Punkte)

3 Player Picks (1 von 5 FUT Champions Spieler)

1 Ultimatives Pack

2 Premium-TOTW-Packs

2.000 Champions-Qualifikations-Punkte

105.000 Münzen

Wie findet ihr das neue System? Erzählt es uns in den Kommentaren! Einige günstige Spieler, die euch zum Start in der Weekend League helfen können, findet ihr hier.