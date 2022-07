FIFA 23 vorbestellen: Standard und Ultimate Edition im Vergleich

Way of the Hunter ist ein neues Jagdspiel mit Koop. Das Spiel punktet vor allem mit der realistischen Grafik, die man in dem Gameplay-Trailer sehen kann.

FIFA 22 wird der neuste Ableger der Fußball-Simulation von EA und erscheint offiziell am 01. Oktober für PS5, Xbox Series X | S, Stadia, PC, PS4 und Xbox One. D...

Dazu gehörte in FIFA 22 etwa die neue „HyperMotion“-Technologie, mit denen die Animationen umfänglich überarbeitet wurden. Auch in FIFA 23 wird das der Fall sein.

Was sollte man noch beachten? Es gibt nicht nur Unterschiede zwischen Standard und Ultimate Edition, sondern auch zwischen den Konsolengenerationen. So haben die PS4- und Xbox-One-Version teilweise nicht alle Inhalte, die es auf NextGen gibt.

Lohnt sich die teure Version? Insgesamt bringt euch die Ultimate Edition also ein paar Vorteile in Ultimate Team, vor allem aber den Vorabzugriff und die Möglichkeit, das Spiel auf beiden Konsolengenerationen zu spielen. Das ist gerade interessant, wenn ihr zum Release von FIFA 23 noch eine „alte“ Konsole habt, aber ein Upgrade auf die neue Generation plant.

Ein erster Trailer zu FIFA 23 gibt bereits Einblick, was ihr in dem Spiel erwarten könnt:

Wann erscheint FIFA 23? Offiziell wird FIFA 23 am 30. September 2022 erscheinen. Man kann sich allerdings drei Tage Vorabzugriff mit der Ultimate Edition sichern – die startet schon am 27. September.

Insert

You are going to send email to