Das Cover der FIFA 23 Ultimate Edition ist bekannt. Und die bringt etwas Besonderes mit sich: Neben Kylian Mbappé ist Sam Kerr auf dem Cover zu sehen. Damit steht zum ersten Mal eine Frau auf einem weltweiten Cover der Fußball-Reihe.

Was ist das für ein Cover? Bei dem Cover handelt es sich um die weltweite Ultimate Edition – also der Variante von FIFA 23, die mehrere Boni mit sich bringen wird.

Wie die normale Standard-Edition hingegen aussieht, ist bislang noch nicht bekannt, genau wie die tatsächlichen Inhalte der Ultimate Edition. Auch ein offizielles Release-Datum für FIFA 23 fehlt weiterhin.

Das Cover an sich ist aber schon spannend. Denn anstatt eines Einzelspielers ist diesmal ein Duo auf dem Spiel zu sehen – Kylian Mbappé und Sam Kerr.

Zuvor zeigte das FIFA-Cover nur in Ausnahmen auch Vertreterinnen des Frauenfußballs: Weltmeisterin Alex Morgan etwa war auf dem US-Cover von FIFA 16, Christine Sinclair auf der kanadischen und Stephanie Catley auf der australischen Version.

Sam Kerr ist nun aber die erste Frau, die auf einem weltweiten FIFA-Cover steht.

So sieht die neue FIFA-Edition aus:

Sam Kerr und Kylian Mbappé auf dem neuen Cover

Wer ist Sam Kerr vom neuen FIFA 23 Cover?

Das ist Sam Kerr: Samantha „Sam“ Kerr ist eine 28-Jährige Fußballspielern, die seit Ende 2019 für den englischen FC Chelsea aufläuft. Für viele ist sie die vielleicht beste Stürmerin der Welt.

2021 wurde Kerr nicht nur zum zweiten Mal in Folge englische Meisterin mit ihrem Team, sondern sicherte sich auch den Titel der Torschützenkönigin mit 21 Toren in 22 Spielen. In der Champions League 20/21 unterlag sie mit Chelsea im Finale gegen den FC Barcelona, sicherte sich aber den zweiten Platz.

2021 wurde die Australierin außerdem auf Platz 2 der FIFA-Weltfußballerin des Jahres gewählt, hinter Alexia Putellas vom FC Barcelona.

Auch im Sturm der Nationalmannschaft trifft Kerr regelmäßig: Mit aktuell 54 Treffern ist sie die Rekordtorschützin Australiens.

Wer ist Kylian Mbappé vom neuen FIFA 23 Cover?

Das ist Kylian Mbappé: Mbappé ist in Sachen FIFA-Cover fast schon ein alter Hut. Der Franzose war auch auf dem Cover von FIFA 21 und 22 zu sehen, macht nun also sozusagen den Hattrick voll.

Bis heute gilt Mbappé als eines der größten Talente auf dem Planeten, obwohl er schon fast alles erreicht hat. Der heute 23-Jährige wurde bereits 2018 Weltmeister mit der französischen Nationalmannschaft, gewann zudem schon fünf französische Meisterschaften.

Was ihm allerdings weiterhin fehlt, ist der Titel in der Champions League.

Wie stark werden die beiden Cover-Stars? Offizielle Werte gibt es für beide noch nicht, allerdings dürften die beiden Cover-Stars wie gewohnt starke Stats bekommen. Bei Mbappé würde es kaum verwundern, wenn er dieses Jahr vielleicht sogar der beste Spieler im Spiel wird.

Sam Kerr war in FIFA 22 bereits mit 91 bewertet und dürfte als neuer Cover-Star erneut starke Werte bekommen. Gut möglich, dass sie in diesem Jahr zu den besten Spielerinnen in FIFA 23 überhaupt gehört.

Die offiziellen Ratings zu FIFA 23 werden wohl noch ein wenig auf sich warten lassen. Was bereits zum Spiel bekannt ist, erfahrt ihr in unserer Übersicht zu FIFA 23.