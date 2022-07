FIFA 23: Release bekannt? Gaming-Insider verrät mögliches Datum

CoD Warzone zeigt endlich mehr von der neuen Map in Season 4 – Trailer und Bilder zu Fortune’s Keep

So realistisch ist das Datum: Das geleakte Release-Datum passt hervorragend zu den Release-Terminen der letzten Jahre. Traditionell erscheint die Fußballsimulation immer Ende September oder Anfang Oktober. Der 30. September scheint also ein plausibles Datum zu sein.

Dann könnte FIFA 23 erscheinen: Laut Gaming-Insider Tom Henderson (via exputer.com ) erscheint FIFA 23 am Freitag, den 30. September 2022.

In den vergangenen Jahren war es meistens so, dass ein neuer FIFA-Teil bereits im Juni angekündigt wurde und ein Release-Termin relativ schnell die Runde machte. Nun ist bereits Juli und wir haben bisher noch kein offizielles Material zu FIFA 23 gesehen.

