The Last of Us Part 1 gilt als eines der besten Spiele auf PS4. Jetzt bekommt der beliebte Titel ein Remake für die PS5 und den PC.

Diablo Immortal: Was sind legendäre Edelsteine? Fakten und Fundorte in 3 Minuten

FIFA 22 wird der neuste Ableger der Fußball-Simulation von EA und erscheint offiziell am 01. Oktober für PS5, Xbox Series X | S, Stadia, PC, PS4 und Xbox One. D...

Wen würdet ihr als Held in FIFA 23 sehen wollen? Welche Spieler haben es eurer Meinung nach verdient – und wer sollte eher eine Ikone sein? Erzählt es uns in den Kommentaren!

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Lúcio : Bundesliga-Fans werden sich noch gut an die brasilianische Abwehr-Kante erinnern: Nach drei Jahren bei Bayer Leverkusen zog es Lúcio zum FC Bayern München, wo er von 2004 bis 2009 blieb und 144 Spiele bestritt. Danach folgten ein Wechsel nach Italien und später nach Brasilien. Außerdem gehörte er der brasilianischen Weltmeister-Mannschaft von 2002 an.

Capdevila: Joan Capdevila war vor allem in der spanischen Liga unterwegs und verteidigte dort unter anderem für Atlético Madrid, Deportiva La Coruña und den FC Villareal. Mit Deportivo gewann der Linksverteidiger den spanischen Pokal, mit Villareal schaffte er es auf Platz 2 in der Saison 07/08. Zudem gewann er 2008 mit der Nationalmannschaft die Europameisterschaft.

Ist schon jemand bekannt? Der FIFA-Leaker „FUT Sherriff“ hat via Twitter bereits einige Karten gezeigt, die in FIFA 23 als Held zurückkehren könnten. Dies sind zwar noch keine offiziellen Informationen, allerdings zeigte sich der Leaker in der Vergangenheit als sehr treffsicher. Diese Spieler sind:

Diese Karten werden immer einer Liga, aber keinem Verein zugeordnet. Sie bauen starke Verbindungen zu Spielern derselben Liga in eurem Team auf und können so perfekt zum Squad-Basteln verwendet werden.

Insert

You are going to send email to