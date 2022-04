FIFA 22 startet morgen FUT Captains – Was bringt das neue Event?

In FIFA 22 Ultimate Team startet am Freitag, den 08. April 2022 das neue Event „FUT Captains“. Was das neue Event bringen könnte, zeigen wir euch hier.

Wann läuft FUT Captains? Das neue Event startet am 08. April 2022 um 19:00 Uhr, also zur gewohnten Event-Uhrzeit. Das zeigt ein neuer Ladebildschirm in Ultimate Team:

Der Ladebildschirm-Countdown endet Freitagabend, 19:00 Uhr

Außerdem liefert der Ladebildschirm bereits einige Hinweise darauf, was wir erwarten können. Zum einen wird bereits „Team 1“ angekündigt – das bedeutet, wir werden in einer Woche auch ein „Team 2“ bekommen.

Außerdem zeigt der Bildschirm bereits die neuen Karten-Designs. Hier kann man zwischen zwei Versionen unterscheiden:

Der linken „Captains“-Karte, die außerdem das kleine Symbol der „FUT-Helden“ schmückt – ganz oben, in der Spitze der Karte. Dies ist ein Hinweis darauf, dass wir wohl neue Versionen einiger Heroes-Karten bekommen könnten.

Daneben ist eine weitere Captains-Karte zu sehe, allerdings ohne Helden-Symbol. Dementsprechend wird es auch Karten geben, die nicht mit den Heroes verbunden sind.

Diese Karten werden ab Freitagabend voraussichtlich in den Packs von FIFA 22 zu erhalten sein.

Wie schon zu den letzten Events gibt es allerdings auch schon Leaks, die einige Inhalte der FUT-Captain-Promo. Wer sich überraschen lassen möchte, sollte hier nicht weiterlesen, sondern erst zurückkommen, sobald das Event offiziell gestartet ist.

Was sagen Leaks zu FUT Captains?

Das zeigen Leaks: Verschiedene Leaker auf Twitter zeigen bereits, welche Art von Content ihr während der Promo erwarten könnt. Einer davon ist „FUT Sheriff“ – ein Account, der in der Vergangenheit sehr viele Treffer mit seinen Vorhersagen landete (via Twitter).

Bei den Captains-Inhalten handelt es sich in erster Linie um:

Verbesserte Helden-Karten, die mit extrem starken Stats daherkommen werden.

Verbesserte Karten bestimmter Spieler, die in ihren Vereinen die Kapitänsrolle übernehmen.

Zur Erinnerung: Die Helden-Karten gehören immer einer bestimmten Liga an und erzeugen perfekte Links zu Spielern eben dieser Ligen. Bei den Helden handelt es sich um Spieler vergangener Zeiten, wie beispielsweise Mario Gomez.

Allerdings werden voraussichtlich nicht alle Helden-Karten in der Promo dabei sein, sondern nur ausgewählte Spieler.

Welche Karten sollen kommen? Zahlreiche Kapitäne werden von FUT Sheriff bereits ins Spiel gebracht. Dazu gehören beispielsweise Hugo Lloris von Tottenham, Marcelo von Real Madrid oder auch Ben Yedder von Monaco und Marco Reus von Dortmund.

All diese Karten sollen durch die Bank extrem starke Stats bekommen. Darüber hinaus soll es zahlreiche Icon-SBCs im Laufe der Promo geben.

Bedenkt allerdings, dass es sich hierbei ausschließlich um Leaks handelt, nicht um offizielle Informationen. Es ist also möglich, dass die Promo am Ende ganz anders ausgestaltet wird und abweichende Karten bringt.

Sicher ist aber wohl, dass auf die ein oder andere Art starke Spezialkarten ins Spiel kommen. Welche Gold-Karten da noch mithalten können – das zeigen wir euch hier.