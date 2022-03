FIFA 22: 5 Gold-Karten, die trotz Spezial-Wahnsinn immer noch mithalten

In FIFA 22 gibt es jede Menge Spezialkarten, die in Ultimate Team gerade den Ton angeben. Welche Gold-Karten stechen da eigentlich noch heraus?

Jedes Jahr wird gerätselt: Welche Spieler bekommen wohl das beste Rating im neuen FIFA? Viele Fans freuen sich auf die neuen Werte, die dann auf den Gold-Karten der Spieler landen.

Doch oft dauert es nicht lange, dass die „normalen“ Karten von Spezialkarten aus Events überholt werden und einfach nicht mehr reichen, um den verbesserten Werten der Konkurrenz stand zu halten.

Gerade jetzt, im März, stellt man fest: Bei Events wie FUT Fantasy, FUT Birthday und ähnlichem kommen einfach extrem viele Karten ins Spiel, die einen starken Einfluss auf die „Power-Curve“ in Ultimate Team haben.

Doch es gibt immer noch ein paar Gold-Karten, die mithalten können. Die schauen wir uns hier einmal an und geben den aktuellen Preis (auf PlayStation – via futbin) an. Denn: Manche von ihnen sind mittlerweile bezahlbar, aber trotzdem immer noch stark.

Cristiano Ronaldo

Preis: ca. 118.000 Münzen

Das macht Ronaldo aus: Ronaldo hat vielleicht nicht mehr ganz so viel Geschwindigkeit wie früher, kann aber mit einem Engine-Style immer noch ordentlich Tempo aufnehmen. Seine Schusswerte sind über jeden Zweifel erhaben, und in Kopfballduellen ist er weiterhin eine Waffe.

Mit seinen 5-Sterne-Skills ist CR7 in Sachen Dribbling immer noch brandgefährlich. Darüber hinaus bringt er als Stürmer von Manchester United die praktischen Links in die Premier League mit.

Kurzum: Ronaldo ist mit seinem 91er-Gesamtwert immer noch eine Karte, die euch in Ultimate Team weiterbringen kann. Und: Mit 118.000 Münzen ist er mittlerweile deutlich günstiger als so manche Spezialkarte.

Lionel Messi

Preis: ca. 92.500 Münzen

Das macht Messi aus: Lionel Messi bekommt mit den Füßen Kunststücke hin, die andere mit zwei Händen nicht hinbekommen. Der Argentinier hat Schuss-, Pass- und Dribbling-Werte, die auch angesichts der Spezialkarten-Konkurrenz immer noch locker mithalten.

Das Tempo kann per Hunter-Style hochgepusht werden, sodass Messi auch zum jetzigen Zeitpunkt immer noch eine verflucht starke Karte darstellt. Gerade, wenn ihr ihn vom Flügel ins zentrale offensive Mittelfeld zieht, bleibt Messi eine ständige Torgefahr für euren Gegner.

Ob Messi und Ronaldo im nächsten Spiel auch noch so stark sind?

Neymar

Preis: ca. 80.000 Münzen

Das macht Neymar aus: Auch jetzt ist die Neymar-Gold-Karte immer noch eine der besten Karten im Spiel, wenn es um Dribbling geht. Neymar spielt sich in der Hinsicht einfach anders, als andere Spieler.

Dazu kommt die immer noch tödliche Kombination von 5 Sternen auf schwachem Fuß und Skills. Der Brasilianer ist dank dieser Fähigkeiten und seinen Stats eine der gefährlichsten und am schwersten berechenbaren Karten im Spiel.

N’golo Kanté

Preis: ca. 54.000 Münzen

Das macht Kanté aus: Wenn man N’golo Kanté im gegnerischen Team sieht, kann man sich schonmal auf etwas Extra-Aufwand einstellen, wenn es darum geht, offensive Chancen zu kreieren.

Der Mittelfeldspieler ist der Inbegriff des sprichwörtlichen Staubsaugers, der gegnerische Pässe magisch anzieht und herumdribbelnde Angreifer einfach von den Beinen holt. Nur selbst ist er wenig offensiv ausgerichtet – das solltet ihr beachten.

Mbappé

Preis: ca. 515.000

Das macht Mbappé aus: Dass Mbappés Gold-Karte immer noch eine ganze Menge drauf hat, sieht man allein schon daran, dass der Franzose trotz der großen Konkurrenz immer noch mehr als 500.000 Münzen kostet. Aber das ist auch kein Wunder.

Mbappé ist immer noch superschnell, trickreich und abschlussstark. Die 91er-Karte gehört immer noch zum besten, was man in Ultimate Team aufstellen kann – Spezialkarten hin oder her.

