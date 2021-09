EA Sports hat die höchsten Ratings für FIFA 22 veröffentlicht. Wir zeigen euch hier, welche Spieler die besten Werte im Spiel erhalten.

Das sind die Ratings: Der Release von FIFA 22 kommt immer näher und nun gibt es auch die erste größere Ladung an Spieler-Ratings. Bei den Ratings handelt es sich um die Werte, mit denen die Fußball-Stars in FIFA 22 ausgerüstet werden. Umso höher die sind, desto besser ist auch der Spieler.

Jedes Jahr ist die Diskussion groß, wer wohl der beste Spieler in FIFA wird. Nun haben wir die Antwort für FIFA 22: EA Sports veröffentlichte, passend zum Spieletitel, die Top 22 mit den höchsten Ratings.

Wie das Ranking dieses Jahr aussieht, erfahrt ihr hier.

Messi bester Spieler in FIFA 22 – Lewandowski ist die Nummer 2

Hier sind die besten Ratings in FIFA 22: Dieses Jahr ist es einmal mehr Lionel Messi (93), der die Ratings in FIFA 22 anführt. Der Argentinier ist gerade erst zu Paris Saint-Germain gewechselt, wo er ein Offensiv-Trio mit Coverstar Kylian Mbappé (91) und seinem ehemaligen Barca-Kollegen Neymar (91) bildet. Beide sind ebenfalls in den Top 10 der Ratings vertreten, PSG wird also eine richtig heftige Mannschaft in FIFA 22.

Doch direkt hinter Messi reihen sich zwei andere Spieler ein: Robert Lewandowski (92) und Cristiano Ronaldo (91) sind die Nummer 2 und 3 in den diesjährigen Ratings. Die Top-Ratings seht ihr hier in der Übersicht:

Hier seht ihr die Top-11-Spieler in FIFA 22

Lionel Messi (93)

Robert Lewandowski (92)

Cristiano Ronaldo (91)

Kevin de Bruyne (91)

Kylian Mbappé (91)

Neymar (91)

Jan Oblak (91)

Harry Kane (90)

N’golo Kanté (90)

Manuel Neuer (90)

Marc-André Ter Stegen (90)

Und hier die zweite Hälfte der besten Ratings in FIFA 22

Mohamed Salah (89)

Gianluigi Donnarumma (89)

Karim Benzema (89)

Virgil van Dijk (89)

Joshua Kimmich (89)

Heung-Min Son (89)

Alisson (89)

Thibaut Courtois (89)

Casemiro (89)

Ederson (89)

Sadio Mané (89)

So steht die Bundesliga in den Ratings da: Insgesamt haben es drei Spieler der Bundesliga in die Top-Auswahl von FIFA 22 geschafft. Dabei handelt es sich um drei Spieler des FC Bayern:

Robert Lewandowski hat ein richtig hohes Gesamtrating (92) bekommt und besticht mit starken Werten bei Schuss, Dribbling und Physis. Nur beim Tempo mangelt es ein wenig.

Manuel Neuer hat eine 90er-Karte bekommen und teilt sich damit den zweiten Platz als bester Torhüter des Spiels mit Marc-André Ter Stegen – hinter Jan Oblak.

Joshua Kimmich (89) ist ebenfalls in den Top 22 und läuft im zentralen Mittelfeld auf. Er sieht gerade defensiv sehr stark aus, hat außerdem starke Dribbling- und Pass-Werte.

Schaut man sich die Werte in der Übersicht an, sieht man, dass die englische Premier League die Top-Ratings dominiert:

10 Spieler in den Top 22 kommen aus der englischen Liga

5 kommen aus der spanischen LaLiga

die Ligue 1 – beziehungsweise, Paris Saint-Germain – stellt 4 Spieler der Top 22

Die Bundesliga hat 3 Spieler in den Top 22, alle vom FC Bayern

Die italienische Liga hat tatsächlich keinen Spieler mehr in den Top 22

Wie die weiteren Ratings aussehen, werden die kommenden Tage zeigen. Umso näher der Release rückt, desto mehr Ratings dürften auch öffentlich werden.

Zuletzt veröffentlichte FIFA 22 auch drei neue Ikonen – inklusive ihrer Werte.