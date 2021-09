Die ersten Ratings zu FIFA 22 sind jetzt bekannt. Unter anderem zeigte Kylian Mbappé seine neue Karte – und die sieht schonmal richtig stark aus.

Was sind das für Ratings? Bei den Ratings handelt es sich um die Werte, mit denen die Fußballer in FIFA 22 ausgerüstet werden. Je höher das Rating und die einzelnen Stats eines Spielers, umso stärker wird er.

Normalerweise veröffentlicht EA Sports die Ratings gesammelt vor dem FIFA 22 Release. Doch nun gelangen die ersten Werte vereinzelt an die Öffentlichkeit: Mehrere Fußballer zeigen ihre neuen Karten in den sozialen Medien, außerdem veröffentlichte EA ein paar Werte selbst in einem Video. Sieht also aus, als hätte das Warten auf die Ratings zu FIFA 22 so langsam ein Ende.

Wir schauen uns hier an, welche Werte bereits bekannt sind. Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald weitere Ratings bekannt werden.

Mbappé, Bellingham zeigen Karten – Weitere Werte bekannt

Diese Werte kennen wir jetzt: Der Cover-Star von FIFA 22, Kylian Mbappé, veröffentlichte seine neue Gold-Karte via Instagram-Story. Dort ist zu sehen, dass der Franzose eine Karte mit Gesamtwert 91 bekommen wird. Er wird damit garantiert zu den besten Spielern in FIFA 22 zählen.

So werden Mbappés Werte in FIFA 22 aussehen (via futbin)

Auch die Einzelstats sehen extrem stark aus. 97 Geschwindigkeit, 92 Dribbling und 88 Schuss machen Mbappé erneut zu einem sehr gefährlichen Angreifer. Dazu kommen 80 beim Pass, sowie 77 Schuss und 36 Defensive. Aber: Verteidigen, das ist eh nicht Mbappés Job.

Neben Mbappé zeigte auch Dortmunds Jude Bellingham seine neue Karte in FIFA 22 auf Instagram . Der zentrale Mittelfeldspieler wird mit einem 79er Gesamtwert ausgerüstet. Damit gehört er zwar nicht zu den Top-Karten in FIFA, der Sprung gegenüber seiner 69er-Karte aus FIFA 21 ist mit 10 Punkten aber beachtlich.

Dazu kommen weitere Karten, die EA Sports in einem Trailer zu einer neuen Partnerschaft von FIFA 22 und der Serie A veröffentlichte. Den binden wir euch hier ein:

Dort sind folgende Werte zu sehen:

Flügelspieler Berardi bekommt eine 82

Nicolò Barella erhält eine 84

Stürmer Belotti wird mit 81 ausgerüstet

Arnautovic kriegt eine 81

Der Spanier Deulofeu bekommt eine Goldkarte mit 79

Dusan Vlahovic bekommt eine Goldkarte mit 78

Barák ist mit 78 dabei

Joao Pedro liegt bei 80

Mancuso erhält eine 72

Goran Pandev eine 74

Außerdem werden einige Spezialkarten gezeigt:

Roberto Baggio (Ikone) ist mit 91 dabei

Zola (Ikone) mit 85

Nakata (Ikone) mit 86

Vieri (Ikone) mi 88

Baresi (Ikone) mit 91

Crespo (Ikone) mit 87

Maldini (Ikone) mit 92

Die FUT Heroes Milito (88), di Natale (88) und Cordoba (87) stecken drin

Die komplette Datenbank oder die Top-100-Ratings fehlen derweil noch. Sobald es weitere Infos hierzu gibt, halten wir euch hier bei MeinMMO auf dem Laufenden.

Grundsätzlich: Findet ihr, in FIFA 22 sollte es erneut zahlreiche Spezialkarten geben? Nehmt an unserer Umfrage zu Spezialkarten in FIFA 22 teil!