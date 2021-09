FIFA 22: Wann kommen die Ratings? Was wir bisher wissen

Wann kommen die FIFA 22 Ratings? Jedes Jahr sind die neuen Spielerwerte in FIFA ein großes Thema. Wir schauen, wann die aktuellen Ratings veröffentlicht werden könnten.

Gibt es ein FIFA 22 Ratings Release-Datum? Bislang ist noch nicht offiziell bekannt, wann die neuen FIFA 22 Ratings veröffentlicht werden. Sobald es neue Informationen gibt, halten wir euch hier bei MeinMMO auf dem Laufenden.

Der Blick in die Vergangenheit zeigt aber: Es kann nicht mehr lange dauern, bis die neuen Spielerwerte gezeigt werden. FIFA 22 feiert offiziell am 01. Oktober Release, unter bestimmten Voraussetzungen wird einige Tage vorher der Vorabzugang aktiviert. Das ist alles nicht mehr weit weg – dementsprechend ist mit einer baldigen Veröffentlichung der Werte zu rechnen.

Zum Vergleich: FIFA 21 erschien offiziell am 09. Oktober, hatte darüber hinaus verschiedene Early-Access-Varianten die am 01. und 06. Oktober starteten.

Die ersten Ratings für FIFA 21, in denen die Werte verschiedener Gold-Spieler (also keine Ikonen, sondern „normale“ Spieler) gezeigt wurden, erschienen am 10. September 2020 – also etwas über vier Wochen vor dem offiziellen Release-Datum von FIFA 21.

Dementsprechend ist FIFA 22 dieses Jahr vergleichsweise spät dran. Ein Release der Werte in den kommenden Tagen wäre also denkbar.

Passenderweise hat EA Sports nun bereits angefangen, erste Ratings zu veröffentlich. Allerdings nicht die Werte der aktuellen Spieler aus dem Welt-Fußball, auf die viele warten, sondern erste Ratings für die FUT Hero Karten.

FUT Heroes bekommen erste Ratings

So sehen die Ratings aus: Bei den Karten handelt es sich um die sogenannten FUT Helden, die Publikumslieblinge und starke Spieler aus der Vergangenheit bekommen. Besonderheit: Sie sind keinem einzelnen Verein zugeordnet, sondern nur bestimmten Ligen und Nationalitäten. So bringen sie veränderte Chemie-Bedingungen mit. Eine Übersicht der bekannten FUT Heros in FIFA 22 findet ihr hier.

Via Twitter hat EA Sports nun begonnen, erste Werte zu veröffentlichen, die wir bei den FUT Heros erwarten können. Eine solche Karte ist beispielsweise Jorge Campos, der eine 87er-Wertung bekam:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Die übrigen bekannten Werte sind:

Milito (88)

Córdoba (87)

Di Natale (88)

Abedi Pelé (89)

Ignola (89)

Mostovoi (86)

Fernando Morientes (89)

Karten weiterer Heros, wie beispielsweise Mario Gomez, stehen derweil noch aus.

Genau so geht auch das Warten auf die übrigen Spieler, wie Messi, Ronaldo, Mbappé oder Neymar weiter. Sicher ist aber: Diese Spieler dürften wohl zu den absoluten Top-Spielern in FIFA 22 gehören.

Hier findet ihr unsere Prediction der Top 10 der FIFA 22 Ratings.