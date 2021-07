FIFA 22: Alle FUT Heroes in der Übersicht – Das macht sie besonders

FIFA 21 ist der neuste Ableger der Fußball-Simulation und erschien am 9. Oktober 2020 für PS4, Xbox One und PC. Später wurden Versionen für Next-Gen PS5 und Xbo...

Ihr könnt also eine ganze Reihe von Fußballern erwarten, die vielleicht nicht ganz auf dem Level eines Ronaldo oder Zidane waren, aber euch doch bis heute in Erinnerung geblieben sind.

Ein Beispiel ist Mario Gomez. Gomez dürfte Fußballfans hierzulande noch bestens bekannt sein. Unter anderem ging er für den VfB Stuttgart, FC Bayern München und den VfB Wolfsburg auf Torejagd. Auch in der Nationalelf war er lange im Sturm unterwegs. In FIFA 20 machte ein Gomez-Fan übrigens mit irre vielen Spielen auf sich aufmerksam .

In FIFA 22 werden die FUT Heroes (oder FUT Helden) als neue Art von Spezialkarte eingeführt. Wir zeigen euch alle bisher bekannten FUT Helden und erklären, was die neuen Karten bringen.

