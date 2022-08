FIFA 22: Pre-Season verteilt ab heute Belohnungen für FIFA 23 – Alle Infos zum Event

Neues MMORPG „Tower of Fantasy“ zeigt seine riesige Welt im Trailer – Erinnert stark an Genshin Impact

FIFA 22 wird der neuste Ableger der Fußball-Simulation von EA und erscheint offiziell am 01. Oktober für PS5, Xbox Series X | S, Stadia, PC, PS4 und Xbox One. D...

Zudem gab es in den letzten Jahren Top-Transfers-Karten, bei denen frisch gewechselte Spieler besonders starke Karten erhielten. Es könnte also sein, dass wir eine Man-City-Karte von Erling Haaland sehen könnten.

Mit diesen Inhalten könnt ihr rechnen: Neben dem Ladebildschirm in FIFA 22, gibt es aktuell noch keine offiziellen Informationen zu den Inhalten und Rewards des neuen Pre-Season Events. Es dürfte allerdings wieder so sein, dass besonders mächtige Karten der aktuellen FUT-Saison erneut in Packs landen werden.

In FIFA 22 startet heute das Pre-Season Event, welches FUT-Spielern erste Belohnungen für FIFA 23 verspricht. Hier erfahrt ihr, was ihr von der neuen Promo erwarten könnt.

