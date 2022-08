FIFA 23 macht Rudi Völler zum Helden, aber streicht 2 Legenden den Ikonen-Status

Neues MMORPG „Tower of Fantasy“ zeigt seine riesige Welt im Trailer – Erinnert stark an Genshin Impact

Beide gehören nicht unbedingt zu den Top-Ikonen in FIFA. Okocha war aber immer noch eine beliebte Karte als „Einsteiger-Ikone“, da er mit starken Skills punkten konnte. Vor allem Nakatas Ikonen-Karte hatte bei vielen Spielen eher den Ruf als bittere Pille, wenn man ihn beispielsweise aus einem Ikonen-Pack zog – eben weil es so viele bessere Karten gab.

Eine Karriere, die eigentlich auch für eine Ikonen-Karte gut gepasst hätte – diesen Status kriegen die größten Legenden des Fußballs in Ultimate Team. Völler wird in FIFA 23 aber eine Helden-Karte kriegen, inklusive Superhelden-Design:

Vor seiner Station in Rom spielte Völler für die Kickers Offenbach und 1860 München, verbrachte eine sehr erfolgreiche Zeit bei Werder Bremen, ging dann nach Italien und war später für Olympique Marseille am Ball. Viele werden ihn zudem als Bundestrainer der deutschen Nationalmannschaft inklusive der Vizeweltmeisterschaft 2002 oder als Chef von Bayer Leverkusen kennen.

So kommt Völler ins Spiel: Rudi Völler wird als eine der neuen Hero-Karten in FIFA 23 dabei sein. Der ehemalige deutsche Angreifer wird dabei der Serie A zugeordnet – Völler spielte fünf Jahre lang für AS Rom.

Rudi Völler wird Teil von FIFA 23 : Die deutsche Fußball-Legende wird in Ultimate Team spielbar sein. Gleichzeitig kündigte EA weitere Helden an – darunter auch zwei Spieler, die eigentlich einen höheren Status hatten.

Insert

You are going to send email to