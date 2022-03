Mein-MMO-Autor Julian Schröder hat in FIFA 22 endlich seine absolute Traumkarte gezogen: Ronaldinho. Hier erfahrt ihr, wie gut sich die Mid-Icon-Version der brasilianischen Legende spielen lässt und warum das sogar ein Problem ist.

In FUT gibt es Karten, die sind so stark und so teuer, dass man als normaler FUT-Spieler gar keine Gedanken mehr daran verschwendet, sie irgendwann sein Eigen nennen zu können. Dazu zählen Ikonen wie R9, Maradona, Pelé, Gullit, Zidane, Eusebio oder eben Ronaldinho.

Diese unfassbar starken Karten kosten unzählige Coins und selbst, wenn man Geld in FIFA steckt, muss man schon ganz schön viele Euros investieren, um sich eine solche Karte leisten zu können.

Ich persönlich habe jahrelang von einer Ronaldinho-Karte geträumt, ein Fußballheld meiner Kindheit, der jahrelang mit seiner Leichtigkeit für Furore und wunderschöne Tricks sowie Tore im echten Fußball gesorgt hat.

Doch als ich die Karte längst vergessen hatte, habe ich sie mit einer Riesenportion Glück tatsächlich gezogen – ohne Geld in das Spiel zu investieren. Und jetzt ist in FIFA 22 nichts mehr so, wie es vorher war.

So kam ich an die Karte: In FIFA 22 Ultimate Team kann man sich derzeit einen Mid- oder Prime-Icon Player Pick holen. Dazu muss man eine 4-teilige SBC (Squad Building Challenge) erledigen, bei der man zwei 87er, ein 86er und ein 84er-Team abgeben muss. Hat man das erledigt erhält man 3 komplett zufällige und untauschbare Mid- oder Prime-Icon-Karten, von denen man sich eine aussuchen darf.

Glücklicherweise hatte ich haufenweise SBC-Futter im Verein gebunkert und konnte diese SBC recht günstig abschließen und musste „nur“ zusätzliche 80.000 Münzen für die übrigen Karten aufbringen.

Kein schlechter Deal, wenn man bedenkt, dass die SBC aktuell circa 550.000 Coins kostet und die Mid-Icon-Karte von Ronaldinho stolze 2.000.000 Coins wert ist. Ein schwindelerregender Preis, für den ich in FUT noch nie eine Karte kaufen konnte.

Komplett ohne den Einsatz von Münzen geht es allerdings auch, dank Icon Swaps 2. Jedoch müsst ihr für denselben Player Pick 12 Icon-Swaps-Token sammeln und diese anschließend eintauschen.

Wegen Ronaldinho kann ich nicht aufhören FIFA zu spielen

So verbessert die Karte mein Team: Bevor die brasilianische Legende mein Team bereicherte, hatte meine hart erarbeitete Truppe laut futbin einen Wert von knapp 900.000 Münzen, wovon alleine Cafu, den ich durch die ersten Icon Swaps erhalten habe, 330.000 Münzen ausmachte.

Mit Ronaldinho steigt der Wert auf unglaubliche 3.000.000 Coins, was bedeutet, dass diese eine Karte mehr als doppelt so viel Wert ist, wie meine durch Schweiß und harten Grind erspielten anderen Karten.

Ingame wird die Aufstellung auf ein 4-1-2-1-2 (2) umgestellt.

So spielt sich Mid-Ronaldinho: Über die Werte der Mid-Icon-Version von Ronaldinho braucht man nicht viele Worte verlieren. Die Karte hat Werte auf Top-Niveau und kann vor allem beim Tempo, Schießen, Passen und Dribbling überzeugen. Zudem hat er selbstverständlich 5 Sterne Skill Moves und punktet mit 4 Sternen beim schwachen Fuß.

Ich habe mich dafür entschieden, Ronaldinho im Sturm mit Thomas Müller spielen zu lassen und mit dem Hawk Chemistry-Stil seine Geschwindigkeit, Schuss-Werte sowie die Defensiv-Stats nochmals verbessert.

Ich startete das erste Division Rivals Match in Division 3 und die Karte brauchte nicht lange, um mich zu überzeugen. Der Ball zappelte schon im ersten Spiel dreimal im gegnerischen Netz, der Torschütze: Ronaldinho. Danach habe ich weitere Matches gespielt und Ronaldinho hat jedes weitere Mal mindestens einmal getroffen und mich im Nu in Division 2 geschossen.

Er ist immer an der richtigen Stelle, bewegt sich schnell und geschmeidig und scheint das Tor einfach nicht verfehlen zu können. Die Karte ist absurd einfach zu spielen und trifft wirklich aus jeder Lage. Selbst Fernschüsse und Freistöße sind ein Klacks für den Brasilianer.

Es macht einfach riesigen Spaß, mit Ronaldinho auf Torejagd zu gehen und die grandiosen Dribbling-Stats und 5 Sterne Skill-Moves zu nutzen, um durch die Abwehrreihen zu tanzen und Tore wie am Fließband zu schießen.

Nach 17 Spielen konnte Ronaldinho bereits 23 mal treffen.

Die Karte ist beinahe unfair und das ist ein Problem

Das ist das Problem mit absoluten Top-Karten: So viel Spaß es mir auch macht, mit der Ronaldinho ein Tor nach dem anderen zu schießen und meine Gegenspieler schwindelig zu spielen. In meinem Hinterkopf kann ich das große Problem nicht ignorieren: Pay2Win.

Denn wenn ich ehrlich bin, ist diese Karte besser, als alles, was ich in FUT in den letzten Jahren gespielt habe und nicht jeder hat die Möglichkeit so eine Karte zu spielen. Man kann sich zwar durch zeitintensives Trading eine solche Karte mit viel Fleiß und Geduld zusammensparen.

Doch die meisten Spieler kommen an absolute Top-Karten entweder durch Glück oder den Einsatz von echtem Geld. Und wenn FUT-Spieler bereit sind mehrere hundert oder sogar tausend Euro in Ultimate Team zu stecken, haben sie mit solchen Karten einfach einen handfesten Vorteil gegenüber so vielen Spielern, die kein Geld investieren und zusätzlich einfach kein Pack-Luck haben.

Und Pack-Luck braucht man. Nach 6 Jahren FUT habe ich zahlreiche Icon-SBCs abgeschlossen und nie war das ganz große Glück an meiner Seite. Ich zog Spieler wie Baby-Ballack, Pirlo und sogar einmal die Baby-Version von Lothar Matthäus. Doch eine so unfair und gleichzeitig grandiose Karte wie Ronaldinho habe ich noch nie zuvor gezogen.

Was sagt ihr zu der Karte? Und was war eure bisher beste Karte in FIFA 22? Verratet es uns doch gerne in den Kommentaren!

