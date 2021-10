Hier stellen wir euch alle 105 Icons von FIFA 22 Ultimate Team in der Liste vor. Dabei zeigen wir euch die Karten samt Ratings sowie den Einzelwerten in der Übersicht. Außerdem verraten wir euch, welche deutschen Legenden es in FUT 22 gibt.

Das sind Icons in FIFA 22 Ultimate Team: In FIFA Ultimate Team kehren ehemalige Fußball-Stars zurück auf den virtuellen Rasen. Mit dabei sind absolute Welt-Stars wie Ronaldo, Zidane, Maradona und viele mehr. Diese Spieler sind als Icon-Karten in Ultimate Team vertreten und können in den FUT-Mannschaften der Spieler eingesetzt werden.

Einige der besten Legenden sind zudem im Anstoß-Modus von FIFA 22 im Team “Soccer Aid Team” dabei. Dort könnt ihr die Ikonen testen und offline sowie online gegen Freunde antreten.

Welche Icons sind neu in FIFA 22? EA hat für FIFA 22 Ultimate Team 4 neue Ikonen vorgestellt. Es handelt sich um diese ehemaligen Kicker:

Wayne Rooney

Cafu

Iker Casillas

Robin Van Persie

Warum gibt es 4 verschiedene Versionen jeder Icon? Die Icon-Karten in FUT gibt es in mehreren Varianten, welche die verschiedenen Phasen in den Karrieren der ehemaligen Profis widerspiegeln sollen.

Dabei gibt es diese Versionen:

Basis-Icon

Mittlere-Icon

Prime-Icon

Später werden dann auch die besonders starken

Icon-Moments

vorgestellt. Wie stark allerdings die stärksten Icon-Karten sind, enthüllt EA Sports aber vermutlich erst im Laufe der FUT-Saison.

Die deutschen Icons in FIFA 22 Ultimate Team

Im Vergleich mit FIFA 21, kamen in FIFA 22 keine weiteren deutschen Icon-Karten hinzu. Es gibt aber weiterhin 5 deutsche Ikonen in FUT 22:

Bastian Schweinsteiger

Philipp Lahm

Lothar Matthäus

Miroslav Klose

Michael Ballack

Alle Stürmer-Icons in FIFA 22 Ultimate Team – Ratings

Hier sind alle 105 Icons von FIFA 22, inklusive der 4 Neuzugänge:

Wayne Rooney (England) – neue Icon

Basis: ZOM/86

Mittlere: MS/88

Prime: ST/91

Robin Van Persie (Niederlande) – neue Icon

Basis: ST/87

Mittlere: ST/89

Prime: ST/91

Roberto Baggio (Italien)

Basis: MS/89

Mittlere: ZOM/91

Prime: ZOM/93

Dennis Bergkamp (Niederlande)

Basis: MS/87

Mittlere: ZOM/90

Prime: ST/92

George Best (England)

Basis: RF/88

Mittlere: RF/90

Prime: RF/93

Emilio Butragueno (Spanien)

Basis: ST/87

Mittlere: ST/90

Prime: ST/92

Eric Cantona (Frankreich)

Basis: MS/88

Mittlere: MS/90

Prime: ST/93

Hernan Crespo (Argentinien)

Basis: ST/85

Mittlere: ST/87

Prime: ST/90

Johan Cruyff (Niederlande)

Basis: MS/89

Mittlere: MS/91

Prime: ST/94

Kenny Dalglish (Schottland)

Basis: ST/87

Mittlere: MS/90

Prime: ST/92

Alessandro Del Piero (Italien):

Basis: MS/87

Mittlere: MS/90

Prime: ST/92

Didier Drogba (Elfenbeinküste):

Basis: ST/87

Mittlere: ST/89

Prime: ST/91

Samuel Eto’o (Kamerun)

Basis: ST/87

Mittlere: ST/90

Prime: ST/92

Eusebio (Portugal)

Basis: MS/89

Mittlere: MS/91

Prime: ST/93

Luis Figo (Portugal)

Basis: ZOM/88

Mittlere: RF/90

Prime: RF/92

Garrincha (Brasilien)

Basis: RF/90

Mittlere: RF/92

Prime: RF/94

Thierry Henry (Frankreich)

Basis: LF/87

Mittlere: LF/90

Prime: ST/93

Luis Hernandez (Mexiko)

Basis: ST/85

Mittlere: ST/87

Prime: ST/90

Filipo Inzaghi (Italien)

Basis: ST/85

Mittlere: ST/87

Prime: ST/90

Miroslav Klose (Deutschland)

Basis: ST/87

Mittlere: ST/89

Prime: ST/91

Patrick Kluivert (Niederlande)

Basis: ST/86

Mittlere: ST/88

Prime: ST/91

Henrik Larsson (Schweden)

Basis: ST/86

Mittlere: ST/87

Prime: ST/90

Gary Lineker (England)

Basis: ST/87

Mittlere: ST/89

Prime: ST/92

Michael Owen (England)

Basis: ST/86

Mittlere: ST/88

Prime: ST/91

Pele (Brasilien)

Basis: MS/91

Mittlere: MS/95

Prime: ZOM/98

Ferenc Puskas (Ungarn)

Basis: MS/91

Mittlere: ST/92

Prime: ST/94

Raul (Spanien)

Basis: MS/86

Mittlere: MS/88

Prime: ST/92

Rivaldo (Brasilien)

Basis: ZOM/87

Mittlere: MS/90

Prime: LF/92

Ronaldinho (Brasilien)

Basis: ZOM/89

Mittlere: ZOM/91

Prime: LF/94

Ronaldo (Brasilien)

Basis: ST/90

Mittlere: ST/94

Prime: ST/96

Ian Rush (Wales)

Basis: ST/87

Mittlere: ST/89

Prime: ST/91

Hugo Sanchez (Mexiko)

Basis: ST/87

Mittlere: ST/89

Prime: ST/92

Alan Shearer (England)

Basis: ST/87

Mittlere: ST/89

Prime: ST/91

Andrij Schewtschenko (Ukraine)

Basis: ST/86

Mittlere: ST/88

Prime: ST/91

Christo Stoichkov (Bulgarien)

Basis: ST/87

Mittlere: LF/90

Prime: ST/92

Davor Suker (Kroatien)

Basis: ST/85

Mittlere: ST/87

Prime: ST/90

Fernando Torres (Spanien)

Basis: ST/85

Mittlere: ST/88

Prime: ST/91

David Trezeguet (Frankreich)

Basis: ST/86

Mittlere: ST/89

Prime: ST/91

Marco Van Basten (Niederlande)

Basis: ST/89

Mittlere: ST/91

Prime: ST/93

Ruud van Nistelrooy (Niederlande)

Basis: ST/86

Mittlere: ST/90

Prime: ST/92

Christian Vieri (Italien)

Basis: ST/86

Mittlere: ST/88

Prime: ST/90

Ian Wright (England)

Basis: ST/85

Mittlere: ST/87

Prime: ST/89

Gianfranco Zola (Italien)

Basis: MS/85

Mittlere: MS/87

Prime: ST/90

Alle Mittelfeld-Icons in FIFA 22 Ultimate Team – Ratings

Michael Ballack (Deutschland)

Basis: ZM/86

Mittlere: ZM/89

Prime: ZM/91

John Barnes (England)

Basis: ZOM/86

Mittlere: LF/87

Prime: LF/89

David Beckham (England)

Basis: ZM/87

Mittlere: RM/89

Prime: RM/92

Deco (Portugal)

Basis: ZOM/85

Mittlere: ZOM/87

Prime: ZM/90

Michael Essien (Ghana)

Basis: ZDM/85

Mittlere: ZDM/87

Prime: ZDM/90

Gennaro Gattuso (Italien)

Basis: ZM/85

Mittlere: ZDM/87

Prime: ZDM/89

Steven Gerrard (England)

Basis: ZDM/86

Mittlere: ZM/89

Prime: ZM/91

Ryan Giggs (Wales)

Basis: LM/87

Mittlere: LM/89

Prime: LM/92

Pep Guardiola (Spanien)

Basis: ZDM/85

Mittlere: ZDM/87

Prime: ZDM/90

Ruud Gullit (Niederlande)

Basis: ZM/86

Mittlere: ZM/90

Prime: MS/93

Gheorghe Hagi (Rumänien)

Basis: ZOM/85

Mittlere: ZOM/89

Prime: ZOM/91

Kaka (Brasilien)

Basis: ZOM/87

Mittlere: ZOM/89

Prime: ZOM/91

Roy Keane (Irland)

Basis: ZM/86

Mittlere: ZM/88

Prime: ZM/90

Frank Lampard (England)

Basis: ZM/86

Mittlere: ZM/88

Prime: ZM/90

Michael Laudrup (Dänemark)

Basis: MS/85

Mittlere: LF/89

Prime: ZOM/91

Jari Litmanen (Finnland)

Basis: MS/85

Mittlere: ZOM/88

Prime: ZOM/90

Claude Makelele (Frankreich)

Basis: RM/85

Mittlere: ZDM/87

Prime: ZDM/90

Diego Maradona (Argentinien)

Basis: ZOM/91

Mittlere: ZOM/95

Prime: ZOM/97

Lothar Matthäus (Deutschland)

Basis: IV/88

Mittlere: ZDM/91

Prime: ZM/93

Hidetoshi Nakata (Japan)

Basis: ZOM/85

Mittlere: ZOM/86

Prime: ZOM/88

Pavel Nedved (Tschechien)

Basis: LM/86

Mittlere: LM/89

Prime: LM/91

Jay-Jay Okocha (Nigeria)

Basis: RM/85

Mittlere: ZOM/87

Prime: RM/90

Marc Overmars (Niederlande)

Basis: LF/86

Mittlere: LM/88

Prime: LF/90

Emmanuel Petit (Frankreich)

Basis: LF/86

Mittlere: LM/88

Prime: LF/90

Roberto Pires (Frankreich)

Basis: ZOM/85

Mittlere: LM/88

Prime: LM/91

Andrea Pirlo (Italien)

Basis: ZM/88

Mittlere: ZM/90

Prime: ZM/92

Frank Rijkaard (Niederlande)

Basis: ZDM/86

Mittlere: IV/88

Prime: ZDM/90

Juan Roman Riquelme (Argentinien)

Basis: ZOM/87

Mittlere: ZOM/89

Prime: ZOM/91

Rui Costa (Portugal)

Basis: ZOM/85

Mittlere: ZOM/88

Prime: ZOM/90

Paul Scholes (England)

Basis: ZM/87

Mittlere: ZM/89

Prime: ZM/91

Bastian Schweinsteiger (Deutschland)

Basis: LM/87

Mittlere: ZM/89

Prime: ZM/91

Clarence Seedorf (Niederlande)

Basis: ZM/85

Mittlere: ZM/88

Prime: ZOM/91

Socrates (Brasilien)

Basis: ZOM/87

Mittlere: ZOM/89

Prime: ZOM/91

Juan Sebastian Veron (Argentinien)

Basis: ZM/86

Mittlere: ZM/88

Prime: ZM/90

Patrick Vieira (Frankreich)

Basis: ZM/86

Mittlere: ZM/88

Prime: ZM/91

Xavi (Spanien)

Basis: ZM/88

Mittlere: ZM/90

Prime: ZM/93

Zinedine Zidane (Frankreich)

Basis: ZM/91

Mittlere: ZOM/94

Prime: ZOM/96

Alle Verteidiger-Icons in FIFA 22 Ultimate Team – Ratings

Cafu (Brasilien) – neue Icon

Basis: RV/88

Mittlere: RV90

Prime: RAV/93

Franco Baresi (Italien)

Basis: IV/88

Mittlere: IV/91

Prime: IV/93

Laurent Blanc (Frankreich)

Basis: ZOM/85

Mittlere: IV/89

Prime: IV/91

Sol Campbell (England)

Basis: IV/85

Mittlere: IV/87

Prime: IV/89

Fabio Cannavaro (Italien)

Basis: IV/87

Mittlere: IV/89

Prime: IV/91

Carlos Alberto (Brasilien)

Basis: IV/87

Mittlere: RV/90

Prime: RV/93

Nemanja Vidic (Serbien)

Basis: IV/85

Mittlere: RV/88

Prime: RV/90

Ashley Cole (England)

Basis: LV/85

Mittlere: LV/87

Prime: LV/89

Marcel Desailly (Frankreich)

Basis: IV/87

Mittlere: IV/88

Prime: IV/91

Rio Ferdinand (England)

Basis: IV/85

Mittlere: IV/88

Prime: IV/90

Fernando Hierro (Spanien)

Basis: IV/86

Mittlere: IV/89

Prime: IV/91

Ronald Koeman (Niederlande)

Basis: IV/85

Mittlere: IV/88

Prime: IV/91

Philipp Lahm (Deutschland)

Basis: LV/87

Mittlere: RV/89

Prime: ZDM/91

Paolo Maldini (Italien)

Basis: LV/88

Mittlere: IV/92

Prime: IV/94

Bobby Moore (England)

Basis: IV/87

Mittlere: IV/89

Prime: IV/92

Alessandro Nesta (Italien)

Basis: IV/88

Mittlere: IV/90

Prime: IV/92

Carles Puyol (Spanien)

Basis: RV/86

Mittlere: IV/90

Prime: IV/92

Roberto Carlos (Brasilien)

Basis: LV/86

Mittlere: LV/88

Prime: LV/91

Gianluca Zambrotta (Italien)

Basis: RAV/86

Mittlere: LV/87

Prime: RV/89

Javier Zanetti (Argentinien)

Basis: LV/87

Mittlere: RV/88

Prime: RV/92

Alle Torwart-Icons in FIFA 22 Ultimate Team – Ratings

Iker Casillas (Spanien) – neue Icon

Basis: 87

Mittlere: 89

Prime: 92

Petr Cech (Tschechien)

Basis: 86

Basis: 86 Mittlere: 88

Prime: 91

Peter Schmeichel (Dänemark)

Basis: 86

Mittlere: 90

Prime: 92

Edwin Van der Sar (Niederlande)

Basis: 87

Mittlere: 89

Prime: 91

Lew Yashin (Russland)

Basis: 89

Mittlere: 91

Prime: 94

So erhaltet ihr Icon-Karten in Ultimate Team

Wie kommt man an Icon-Karten? Um in Ultimate Team an Icon-Karten zu kommen, gibt es mehrere Möglichkeiten.:

Ihr erhaltet sie mit extrem viel Glück aus einem Kartenpack.

Ihr kauft sie auf dem FUT-Transfermarkt.

Ihr erspielt sie durch das Icon-Swap-System (noch nicht verfügbar).

Ihr schließt Icon-SBCs ab (noch nicht verfügbar).

Welche Icon gefällt euch am besten? Habt ihr schon welche im Team? Verratet es uns doch gerne in den Kommentaren!

