FIFA 22: Wann kommen die Icon Swaps?

Die Icon Swaps waren in der Vergangenheit ein beliebter Weg für Spieler, um an starke Belohnungen zu kommen. Wann kann man in FIFA 22 mit ihnen rechnen?

Was sind Icon Swaps? Bei “Icon Swaps” handelt es sich um eine Möglichkeit, sich Ikonen ohne den Einsatz von Münzen oder das Eintauschen von Teams in SBCs zu sichern.

Sie bestehen in der Regel aus einer Reihe an Aufgaben, die man lösen muss. Für das Lösen dieser Challenges bekommt man dann Token, die man für Belohnungen eintauschen kann.

Im letzten Jahr sorgten die Swaps übrigens für ein interessantes Phänomen unter Spielern, das als “Golden-Goal-Modus” bekannt wurde und effektiv darin bestand, dass man sich die Challenge-Ziele gegenseitig zuschusterte.

In FIFA 21 gab es allerdings nicht nur reine Ikonen-Belohnungen, sondern auch verschiedene Packs. Unter anderem boten die Icon Swaps zwei Ultimative Packs für 2 Token oder ein Mid/Base-Icon-Pack für 10 Token. Aber auch direkte Ikonen-Belohnungen wie beispielsweise Rijkaard für 14 Token oder Henry für 17 Token waren dabei.

Wichtig: Es gab nie genug Token, um sämtliche Belohnungen zu bekommen. Deshalb musste man abwägen, welche man sich sichern wollte.

Ein zumindest ähnliches System ist auch für FIFA 22 zu erwarten. EA bestätigte bereits zum Start der FUT-Saison, dass Icon Swaps zurückkehren würde.

Nur wann – das ist noch offen.

Starten die Icon Swaps demnächst?

Wann kommen die Icon Swaps zu FIFA 22? Einen offiziellen Starttermin gibt es für die Icon Swaps noch nicht. Schaut man aber ein Jahr zurück, dürfte ein Release der Icon Swaps demnächst bevorstehen: Icon Swaps 1 startete in FIFA 21 gemeinsam mit dem Freeze-Event am 11. Dezember.

Denkbar wäre, dass die diesjährigen Swaps starten, sobald das “Versus”-Event endet – also am 17. Dezember. Eine weitere Möglichkeit wäre ein Start gemeinsam mit der kommenden Season in FUT – die wiederum startet am 24. Dezember.

Sobald nähere Informationen bekannt sind, halten wir euch auf dem Laufenden!

Mögliche Leaks zu Icon Swaps: Dass mittlerweile vermehrt über einen Start der Icon Swaps spekuliert wird, liegt teilweise auch daran, dass in der FIFA-Community angebliche Leaks die Runde machen, welche Spieler dabei sein könnten.

So teilte etwa der User “ImADuckQuackk” eine Liste mit Ikonen, die Namen wie Casillas, Ferdinand, Overmars, Desailly, Del Piero, Zambrotta und Rooney als mögliche Belohnungen beinhaltete.

Dies wiederum wurde von bekannten Leakern wie FUT Donk (via Twitter) übernommen. Daneben soll es auch wieder verschiedene Pack-Belohnungen geben.

Wichtig: Offiziell bestätigt ist in dieser Hinsicht noch nichts. Es ist also durchaus möglich, dass sich die Icon Swaps völlig anders gestalten.

Während alle auf die Icon Swaps warten, läuft aktuell erstmal noch das “Versus”-Event mit den Teams “Fire” und “Ice”. Allerdings hatten sich hier einige Spieler offenbar mehr erwartet: Das neue Event in FIFA 22 sorgt gerade für Kritik.