In FIFA 21 laufen gerade die Icon Swaps. Doch anstatt eines langes Grinds packen Spieler die Aufgaben grad in kürzester Zeit. Der Grund: Matches, die nach nur einem Tor enden.

Was ist grad in FIFA 21 los? Aktuell können Spieler versuchen, sich über Icon Swaps Legenden oder andere Belohnungen zu sichern. Dafür müssen verschiedene Aufgaben mithilfe speziell zusammengestellter Teams gemeistert werden.

Die Aufgaben gestalten sich in der Regel so wie dieses Beispiel: “Gewinne 6 Partien im Live-FUT-Freundschaftsspiel ‚Eine Liga‘ und stelle dabei mindestens 5 Erstbesitz-Serie-A-Spieler in die Startelf.”

Diese Art von Aufgabe gibt es insgesamt für 5 Ligen, dazu kommen drei weitere Herausforderungen in Squad Battles. Doch insbesondere die Erstbesitzer-Aufgaben sind es, die gerade Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Denn die sind in diesem Jahr – im Gegensatz zum vergangenen FIFA-Ableger – ziemlich schnell erledigt. Was ist da los?

Icon Swaps sorgt für eine Art Golden-Goal-Modus

Ein kurzer Rückblick: Im letzten Jahr fanden die Icon-Swaps-Aufgaben vorwiegend im kompetitiven Modus “Division Rivals” statt. Dort kommt es auf jeden Sieg an. Das sorgte für extrem umkämpfte Spiele, aber auch absichtliche Abstiege starker Spieler, um in unteren Ligen aufräumen zu können. Deswegen wünschten sich viele Spieler, dass die Aufgaben in einen anderen Spielmodus verlegt werden. Und genau das ist passiert.

In FIFA 20 war Icon Swaps ein ziemlich hartes Stück Arbeit

Dieses Jahr finden die Spiele im Freundschaftsspiel-Bereich von Ultimate Team statt. Das Besondere: Hier zählen Niederlagen in keine Statistik rein, Verträge von Spielern laufen nicht ab und Leihspieler kann man so auch unbegrenzt benutzen. Pleiten haben im Grunde keine Konsequenz.

Das wiederum sorgt für eine neue Kuriosität: In dem Freundschaftsspiel-Modus kommt es gerade sehr oft vor, dass Spieler das Spiel umgehend verlassen, wenn sie ein Gegentor bekommen. Dadurch verlieren sie zwar, aber das ist dank Freundschaftsspiel-Modus ja gewissermaßen egal. Der Torschütze hingegen kriegt den Sieg und damit den erhofften Punkt für die Icon-Swaps-Aufgaben. Spiele dauern so manchmal nur wenige Sekunden, kaum eines geht mal länger als eine Halbzeit.

In Icon Swaps sehen Fans oft nur sekundenlande Spiele

So reagiert die Community: Schaut man ins FIFA-Subreddit, hat sich die Methode dort als die „Golden-Goal“-Regel ziemlich beliebt gemacht. Verschiedenste Posts behandeln Matches, die einfach nach kürzester Zeit schon wieder zu Ende sind. Ein Post mit aktuell etwa 2.300 Upvotes namens „Golden Goal Gang“ hebt das hervor:

Ein großes Lob an die FIFA-Community. 75% der Leute, mit denen ich um Swaps spiele, spielen Golden Goal. Manchmal bekomme ich Nachrichten, in denen ich darum gebeten werde, es zu tun, aber meistens wissen die Leute einfach, dass sie es tun sollen. Ich bin voll dabei, selbst wenn sie ihre Tore bejubeln User „interboro“ via reddit

Die Kommentare darunter äußern sich ebenfalls positiv. Viele beschreiben, dass sie sich ebenfalls in der Regel nach einem Tor geschlagen geben, oder zumindest nach einem Zwei-Tore-Rückstand. So kommen alle deutlich schneller an die Swaps-Belohnungen als im letzten Jahr.

Gibt es Probleme? Nicht alle Spieler spielen im Sinne der inoffiziellen „Regel“ und würden gerne versuchen, aufzuholen, wenn sie hinten liegen. Das Problem: Manche Spieler scheinen diese „Golden-Goal“-Regel aber mittlerweile als vorausgesetzt anzusehen und sorgen für Ärger, wenn man das Spiel nicht verlässt. Diese pausieren sofort das Spiel nach einem eigenen Treffer und fordern so zu einem „Quit“ auf, oder es kam zu unfreundlichen Nachrichten.

Das sorgt dann wiederum für Kritik bei anderen Spielern: „Ich verlasse das Spiel normalerweise bei einem 0:1-Rückstand, aber ich erwarte nicht, dass andere Leute das auch tun. Ich weiß es zu schätzen, wenn sie es tun, aber ich fange nicht an, wütend zu werden, wenn sie das Spiel zu Ende spielen wollen oder länger spielen und versuchen, wieder ins Spiel zu kommen“, schreibt ein User (via reddit).

Bleibt das so? Nach aktuellem Stand sind die ersten Icon Swaps aufgrund der Aufgabenstellung sehr einfach abzuschließen. Ob das so im Sinne des Erfinders war, ist offen – genau so wie die Frage, ob die nächsten Aufgaben möglicherweise wieder härtere Matches erfordern. Im Moment kann man sich die nötigen Token für die Legenden aber sehr schnell erspielen.

Wenn ihr noch nach Verstärkung für euer Team sucht, solltet ihr übrigens hier mal reinschauen: Hier findet ihr 8 starke Spieler, die richtig günstig sind.